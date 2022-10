José Carlos Fernández lleva 25 partidos en la temporada. | Fuente: Club Carlos A. Mannuc

Todo tiene su fin. Este viernes, José Carlos Fernández comunicó que, a fin de la Liga1 Betson 2022, dará un paso al costado y pondrá punto final a su carrera como futbolista profesional. El delantero de Carlos A. Mannucci, con paso por Alianza Lima y Sporting Cristal, dio a conocer su decision por medio de un video publicado en sus redes sociales.



En el post, se le ve a 'Zlatan' sentado frente a la cámara, en formato vertical, leyendo una carta de agradecimiento tras 20 años de carrera. Aunque empieza tranquilo, conforme va avanzando el discurso, el atacante se quiebra.



"Llegó el dia de decir adiós, de cerrar una puerta, una etapa, un camino largo y hermoso. Cumplí mi sueño de toda la vida: ser futbolista profesional. Lo disfruté al máximo y entregué alma, cuerpo, mente y, sobre todo, corazón, porque lo que se hace desde el corazon sale con pasión. Hoy quiero agradecer a todas las personas que hicieron esto posible", empezó diciendo. Luego, fue enumerando a todos los que influyeron en su carrera.

"A Dios, por permitirme cumplir mi sueño. A mi esposa, que estuvo siempre al pie del cañón; en las buenas, mi cable a tierra; en las otras, mi apoyo incondicional, siempre lista para una nueva aventura. A mis papás, que, cuando les dije que quería ser futbolista profesional, me dijeron 'está bien, pero, si lo vas a hacer, hazlo bien. A mis hijos, que tuvieron que aguantar que papá viaje y no esté mucho tiempo, que tuvieron que cambiar de colegio muchas veces y, como siempre dijeron, 'la familia siempre junta, pa'. A mi hermano, que siempre estuvo pendiente y sé que siempre en sus oracioones estuve presente. A mi familia en general, siempre pendiente y haciéndome sentir su apoyo a la distancia", continuó José Carlos Fernández.





"A mis amigos de siempre, de toda la vida. A pesar de no vernos mucho tiempo, cuando nos vemos, es como si el tiempo no hubiera pasado. A cada uno de los equipos que confiaron en mí para defender sus colores, algunas veces salió bien, otras no tan bien, pero siempre di el 100%. A cada comando técnico por el que me tocó ser dirigido, dejaron lecciones grandes, no solo de fútbol, sino de vida. A cada compañero con el que me tocó compartir vestuario, porque creo que lo más lindo que tiene el fútbol es saber que el que está al lado confía en ti y tú en él. A utileros, médicos, kinesiólogos, jefes de prensa, fotógrafos por su respeto y profesionalismo. Son parte importante de todo esto. A los hinchas, me siento muy querido y eso es algo que llena el corazón. Lo llevaré en el alma para siempre. Finalmente, gracias, fútbol. Gracias por darme 20 años de locura. Puedo decir que los sueños se cumplen, pero hay que trabajar y confiar para que eso pase. Gracias totales. Me voy en paz", culminó.

Carlos A. Mannucci compartió el video en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "¡Jose Carlos Fernández, goleador y capitán Tricolor, se despide de las canchas! Este domingo será su último encuentro en el Mansiche.¡Vamos todos a brindarle nuestra gratitud y reconocimiento a toda su entrega y goles por nuestros colores!".

El atacante de 39 años debutó el 22 de setiembre de 2002, con la camiseta de Sport Coopsol. En Perú, además, defendió las camisetas de la USMP, César Vallejo, Melgar, Bolognesi, Cienciano, Alianza Lima, Real Garcilaso, Deportivo Municipal, Sport Huancayo y Carlos A. Mannucci.

Además, en el extranjero, José Carlos Fernández jugó por Chernomorets Odessa (Ucrania), Cercle Brugge (Bélgica), Deportivo Quito (Ecuador) y Argentinos Juniors (Argentina).

Mannucci llega de empatar con Alianza Atlético

Carlos A Mannucci pasó más de un apuro para poder igualar 2-2 ante Alianza Atlético en Trujillo por la fecha 17 del Torneo Clausura en la Liga 1 Betsson. Fue José Carlos Fernández el encargado de anotar el último gol del partido en los descuentos y darle así el empate el cuadro carlista.

El primer tiempo empezó de forma favorable para los dirigidos por Jorge Pautasso. Asi, a los 21 minutos el delantero mexicano Diego Chávez se encargó de abrir el marcador tras una buena asistencia de José Rivera. Sin embargo, en los descuentos aparecería Manuel Ganoza para darle el empate provisional a la visita.

Ya en la segunda mitad, Carlos A. Mannucci y Alianza Atlético propondrían un partido de golpe por gole y fue la visita la que encontró la ventaja a los 69 minutos gracias a un gol de Róger Torres tras una buena asistencia de Joaquín Aguirre. Aún así, el conjunto local no dejó de empujar y a los 89 aparecería el inacabable José Carlos Fernández para poner el empate final.

El proximo partido de Carlos A. Mannucci será ante UTC el 23 en condición de local, mientras que Alianza Atlético recibirá ese mismo día Sporting Cristal.