José Carvallo y lo que espera de Alianza Lima en Matute: "Saldrán un poquito más, tratarán de dar cuatro pases seguidos"

Descentralizado José Carvallo en conversación con los medios de comunicación.

Universitario de Deportes estuvo muy cerca de llevarse la primera final de la Liga1 Betsson, pero un gol de Gabriel Costa —en el último minuto— le permitió a Alianza Lima sacar un valioso empate de cara a la segunda final del día miércoles.

Para Jose Carvallo, arquero del cuadro crema, la llave se mantiene pareja y solo que tiene mucha fe en que el equipo saldrá campeón.

“Así es el fútbol, lo lindo es que nos quedan 90 minutos, todo está muy parejo. Hoy fuimos ampliamente superiores. Nos queda recuperar, pensar en el miércoles, tengo mucha fe en este equipo. Tenemos confianza de que nos va a ir bien”, indicó el portero pospartido.

José Carvallo en conversación con los medios de comunicación. | Fuente: RPP

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

“Tratarán de dar cuatro pases seguidos”

Luego, al ser consultado sobre lo que espera del próximo partido, cree que Alianza Lima saldrá a proponer un poco más, pues en el Monumental —prácticamente— no tocó la pelota y no hicieron más de cuatro toques.

“Siempre fastidia. Estamos con mucha confianza por lo que se vio hoy futbolísticamente. Prácticamente, Alianza no tocó la pelota. Nosotros siempre salimos a ganar. Me imagino que ellos saldrán un poquito más, tratarán de dar cuatro pases seguidos. Va a ser un lindo partido donde, seguramente, va a ser de ida y vuelta y el mejor ganará”, enfatizó.

Por último, habló sobre el manotazo de Carlos Zambrano a Horacio Calcaterra que, muchos hinchas de Universitario, reclamaron como tarjeta roja.

“No lo he revisado, pero hay VAR. Me imagino que si hubiera sido una jugada de tarjeta roja lo hubiera llamado para que sea sancionado. Seguramente no lo fue”, finalizó.

NUESTROS PÓDCAST

Peruanos se adaptan a la situación de Argentina

El próximo 19 de noviembre, Argentina se prepara para elegir al futuro presidente de la República. El mandatario electo enfrentará el desafío de tomar decisiones para superar la crisis económica que afecta no solo a los ciudadanos argentinos, sino también a miles de extranjeros, entre ellos a los peruanos que se han asentado en el país desde hace varias décadas.