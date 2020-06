Juan Carlos Bazalar superó al coronavirus. | Fuente: Facebook

Juan Carlos Bazalar anunció que derrotó al cooronavirus y recibió el alta tras pasar 34 días aislado en Juliaca. A través de las redes sociales, dio detalles de cómo sufrió debido a la pandemia.

"Después de 34 días recibi el alta médica y así superando el Covid-19. Fueron días muy largos, de mucha angustia. Ahora que me toca regresar a casa, el consejo que les puedo dar, es tomar todas las precauciones posibles", señaló Bazalar en Facebook.



"El lavado de manos, la distancia social, el uso de mascarilla pero sobre todo tomar conciencia que nadie está libre de esta enfermedad", continuó.



Asimismo el exjugador de la Selección Peruana agradeció el apoyo que recibió de los hinchas de Cienciano del Cusco, Alianza Lima y Universitario de Deportes, clubes donde 'Juanca' militó en su carrera como futbolista.

"Quiero agradecer a todos mis seguidores e hinchas por sus oraciones, a los clubes Cienciano, Alianza Lima y Universitario de Deportes por su apoyo en redes sociales", sostuvo.

Venció al cáncer

Juan carlos Bazalar venció la batalla contra el cáncer al estómago en 2018. En su momento dijo que fue el partido más importante que pudo ganar.

"Sin duda, mi lucha contra el cáncer y gané. Ya me hice mi control y gracias a Dios todo bien. Soy un paciente que tiene que cumplir un control durante cinco años. El doctor me dijo: ‘Por qué te preocupas, a ti ya no te va a dar cáncer, porque no tienes estómago’", declaró Bazalar a Trome en 2019.