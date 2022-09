¿Por qué Juan Reynoso no visitó los entrenamientos de Alianza Lima? | Fuente: Andina

Tras poco más de un mes desde que fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección Peruana, una de las primeras decisiones de Juan Reynoso respecto a su agenda de trabajo fue la de visitar los entrenamientos de los clubes de la Liga 1 Betsson.

Juan Reynoso acudió a las instalaciones de equipos tanto en Lima como en provincias, siendo algunos casos los de Universitario de Deportes, FBC Melgar, Sporting Cristal, Cienciano, Deportivo Municipal, entre otros. No obstante, un cuadro en particular al que no visitó hasta el momento es Alianza Lima.

“Se dio una situación que no contemplábamos. Se nos dijo que era mejor que no fuéramos (a los entrenamientos). Somos respetuosos de los clubes e instituciones”, explicó este viernes Reynoso en conferencia de prensa al ser consultado sobre el caso.





Juan Reynoso y la reunión con Alianza Lima

Juan Reynoso en la visita a Universitario en Campo Mar | Fuente: Universitario

A pesar que el técnico de la Selección Peruana no se ha hecho presente en las instalaciones de Alianza Lima en sus prácticas, ni tampoco acudió a Matute para los partidos de Liga 1 Betsson, Juan Reynoso reveló que ya se contactó con el comando técnico blanquiazul, a cargo de Carlos Bustos.

“Aquí las figuras son los jugadores. Ya nos reunimos con el cuerpo técnico de Alianza, ‘off the record’, y tenemos la información que estamos buscando”, remarcó.

Juan Reynoso perteneció a Alianza Lima durante su etapa como futbolista. Ya en su función de entrenador, enfrentó a los blanquiazules en diversas ocasiones por el torneo local, resaltando además la final nacional de la temporada 2009 cuando fue campeón con Universitario.

Alianza Lima sancionado por la FPF

Por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, Alianza Lima debe enfrentar en condición de local en el estadio Alejandro Villanueva a Cantolao, FBC Melgar, San Martín, Municipal, Binacional y ADT.

El próximo duelo es frente al elenco chalaco, este sábado en Matute, pero Alianza no podrá contar con la presencia de sus hinchas en la tribuna oriente tras la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol por agresiones al futbolista Rodrigo Vilca y al preparador físico Guido Thompson, de Universitario de Deportes, durante el último Clásico.

El castigo es por dos fechas sin público en la tribuna oriente, además de una multa de 5 UIT (23 mil soles). El elenco de La Victoria señaló que apelará la medida.





