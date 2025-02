Julio César Uribe: "Estoy feliz por lo que logró Alianza Lima, hay que identificarse con esa alegría"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pasada la página por su gesta en la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a centrar su atención en la Liga1 Te Apuesto 2025 y por la cuarta fecha del Torneo Apertura tendrá que medirse a Sporting Cristal, donde no pasó desapercibido el haber eliminado a Boca Juniors en La Bombonera.

“Siempre he sido, como peruano que ama a su país, el que se alegra del triunfo de mis semejantes o de las instituciones que me toca representar. Estoy feliz por lo que ha logrado Alianza y qué bueno que ese triunfo nos de el valor que nosotros mismos nos lo quitamos. Me alegra mucho el triunfo de Alianza, su hinchada está feliz y hay que identificarse con esa alegría”, declaró Julio César Uribe, ídolo de Sporting Cristal y vocero institucional de los celestes.

Sporting Cristal ante Alianza Lima

Sporting Cristal está invicto en el arranque del campeonato tras un empate y dos victorias. El conjunto de Guillermo Farré igualó con Alianza Universidad en Huánuco (2-2), venció a Sport Boys (2-1) y se impuso a Sport Huancayo (0-1) en condición de visitante.

Sin conocer de caídas hasta el momento, Cristal chocará con un Alianza Lima que llega con una carga física mayor por sus partidos de Copa Libertadores y que en el Apertura derrotó a Cusco FC (3-0) y Juan Pablo II (1-0), además de haber perdido frente a Alianza Atlético (3-1).

“Alianza es un rival que cada vez que se juega contra ellos se considera clásico. Es un equipo importante, es una final como la de todos los fines de semana”, mencionó el defensa Franco Romero, que apunta a ser parte de la zaga titular contra los blanquiazules el sábado 1 de marzo en el Estadio Nacional.

Franco Romero será titular ante Alianza Lima | Fuente: RPP

Axel Cabellos, nuevo jugador de Cristal

La última incorporación de Sporting Cristal antes del cierre del libro de pases fue el fichaje del lateral izquierdo Axel Cabellos, quien llega en condición de préstamo por toda la temporada. De 18 años, Axel es hermano menor de Catriel Cabellos.

“Desde que estaba la posibilidad que venga Catriel, Axel Cabellos era un jugador que contemplábamos para que esté con nosotros. Se trata de un chico con gran potencial, nos permite acrecentar el plantel con futbolistas que nos pueden ser de mucha utilidad a lo largo del año. Tiene mucho futuro. Ha venido con una molestia física desde la Selección Sub 20, ya está trabajando en su recuperación y espero que esté pronto para contar con él”, mencionó el técnico Guillermo Farré.