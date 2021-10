Julio César Uribe: "Hemos sido víctimas de nuestros errores y no alcanzó" | Fuente: Liga 1

Este sábado Alianza Universidad de Huánuco cayó por 0-2 ante Ayacucho FC por la última jornada de la Fase 2 de la Liga 1 y, con este resultado, el cuadro huanuqueño sentenció su descenso al mando de Julio César Uribe.

Tras el cotejo, el 'Diamante' dio sus impresiones sobre el trámite del partido: "No hay reproche, hay el malestar normal de todos y lo entiendo, pero de cara al futuro, que las lagrimas de hoy se conviertan en las sonrisas de mañana. El mundo no se acaba aquí, es como recuperarme de lo que me ha tocado perder. Por lo que hizo el equipo no se merecía esto", afirmó en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, Julio César Uribe habló de lo que fue la campaña en la Fase 2 enfocados en salvar la permanencia en la primera división: "Hemos sido víctimas de nuestros propios errores y todo lo que intentamos ofensivamente no alcanzó. Fuimos muchas veces previsibles, tenemos que ser puntual en elaborar el equipo de acuerdo a los jugadores que tenemos. Todos lamentamos hoy el perder la categoría".

Por otro lado, el 'Diamante' se refirió al recambio de Jack Durán, quien reaccionó tras esta decisión: "Él tuvo una reacción y el árbitro le perdonó una expulsión, uno como entrenador tiene que reaccionar al cuidar que no lo vayan a expulsar, pero desafortunadamente le tocó salir, no hubo ninguna mala intención. Solo debo cuidar que por alguna mala actuación emocional me vaya a quedar con un hombre menos".

NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud insiste en pedir a los países más ricos ser solidarios para lograr vacunar a las poblaciones de los países más pobres que no tienen acceso a la vacuna. Solo el 3% de la población de estos países ha sido vacunada. Por ello el sistema Covax restringirá el reparto de vacunas a solo 28 países. ¿Cuál es la estrategia que se aplicará? Nos explica el Dr. Elmer Huerta.