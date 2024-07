Kevin Serna sobre su paso por Alianza Lima: "Estoy agradecido con el Perú por abrirme las puertas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Descentralizado Kevin Serna y la opción de jugar en la Selección Peruana

Y el día llegó. Alianza Lima confirmó la salida de Kevin Serna. A través de un video publicado en sus redes sociales, el cuadro íntimo despidió al atacante colombiano, quien jugará en Fluminense por tres años y medio.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, el jugador de 26 años aseguró que su traspaso fue "muy rápido" y que toma con responsabilidad su nueva experiencia futbolística.

"Primero, lo tomo con mucha responsabilidad. Otra experiencia más en mi carrera que creo que me va a aportar mucho. Motivado para tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Todo lo que he podido aprender en estos seis meses en Alianza", indicó en un principio.

"Todo fue muy rápido para mí. Yo no tenía nada, pero cuando mi representante me comunica que ya estaba todo avanzando, me toma por sorpresa, pero todo fue muy rápido", complementó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Kevin Serna y la posibilidad de jugar en la Selección Peruana

Luego, al ser consultado sobre la opción de jugar por la Selección Peruana, indicó que no sabe cuál será su situación, pero que siempre está a la expectativa y espera que se pueda dar.

"Inicialmente, se podía dar esa posibilidad, pero ahora no sé cómo quedará la situación por las leyes FIFA, no sé la verdad, no estoy muy enterado del tema, si tiene que ser de corrido el tiempo para poder participar de la selección. No sé como será el tema, ya vamos a ver qué sucederá. Como te digo siempre, la expectativa está ahí y esperar qué sucede", indicó en un inicio.

"Claro, como siempre te he dicho, nunca descarto nada. Estoy agradecido con la gente y el Perú por abrirme las puertas. Es algo de lo que estoy agradecido. Uno siempre lleva. Como te digo, siempre expectante y nunca descarto la posibilidad. Estoy ahí para esperar qué sucede", finalizó.

Pero, ¿es posible que juegue? De acuerdo la normativa, FIFA exige cinco años de residencia ininterrumpida a los jugadores nacionalizados. En el caso de Serna, solo tenía tres, por lo que recién podía jugar a partir del 2026.