Lavandeira tras el triunfo de Alianza Lima: "Le sacamos cinco puntos a la 'U', hemos dado un gran paso"

Pablo Lavandeira celebró su cumpleaños con triunfo de Alianza Lima. El volante fue parte de la victoria por 2-1 ante César Vallejo por la sexta fecha del Torneo Apertura en la Liga 1. El jugador nacido en Uruguay habló tras el partido y se mostró por la diferencia de puntos que tienen sobre Universitario de Deportes.

"Estoy contento porque era un partido durísimo, sabíamos que teníamos la posibilidad de sacar cinco puntos de diferencia. Falta todavía, pero dimos un gran paso", mencionó Pablo Lavandeira tras finalizar el encuentro.

El volante de 33 años se mostró muy feliz por el detalle que tuvo la hincha de Alianza Lima quienes realizaron cánticos por su cumpleaños. "Muy agradecido a todos los hinchas de Alianza por el respeto, por el cariño que me brindan día a día. Creo no merecerlo. Siempre me entrego al máximo y es un orgullo que me quieran de esta forma", sentenció Pablo Lavandeira.









Lo que se le viene a Alianza Lima

Alianza Lima está en lo más alto de la tabla con 33 puntos pero no tiene que dejar ningún punto en el camino sino quiere que Universitario lo alcance. El próximo duelo del conjunto blanquiazul será como local ante Deportivo Municipal el próximo lunes 15 de mayo a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

