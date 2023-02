Cusco FC debe enfrentar este viernes a Sport Huancayo por la Liga 1 | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jehofred Sulca

¿Cambio de opinión? Durante la mañana de este viernes, el plantel de Cusco FC llegó hasta ‘Casa Dorada’, el lugar de concentración del cuadro imperial, solo a horas del partido programado frente a Sport Huancayo por la jornada inicial de la Liga 1 Betsson 2023, a las 3:30 p.m.

El jueves por la noche, Cusco FC emitió un comunicado en conjunto junto a los clubes Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Sport Boys, Municipal y Binacional; en el que ratificaron su intención de no participar en el inicio de la Liga 1 debido a diferencias con la Federación Peruana de Fútbol por el tema de los derechos de televisión.

"Los clubes que suscribimos el presente comunicado manifestamos que no participaremos de la Liga 1 hasta que la Federación levante la irregular medida cautelar que la logrado imponer de manera arbitraria e ilegal al acudir al Poder Judicial y que pone en riesgo el presente y futuro del fútbol peruano", remarca el comunicado que cuenta con la firma de Julio Vásquez, presidente de Cusco FC.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Plantel de Cusco FC en su concentración en la previa del partido ante Sport Huancayo | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jehofred Sulca

¿Cusco FC juega en la Liga 1?

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Peirano no pudo entrenar el jueves, debido a que las manifestaciones en Cusco impidieron que el plantel llegue a su centro de entrenamiento. La jornada de trabajos fue suspendida.

El plantel no concentró, no obstante, fue citado para el viernes a las 10:30 a.m. Integrantes del comando técnico se hicieron presentes, así como todos los futbolistas, quienes portaban la indumentaria oficial de la institución.

Los jugadores no dieron declaraciones respecto a si se presentarán a jugar frente a Sport Huancayo, explicando que todavía no tenían una respuesta concreta de parte de la directiva.

Comunicado en conjunto de equipos de la Liga 1 | Fuente: Difusión

¿Permiso para jugar en Cusco?

La presencia de Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega es una incógnita, pues el elenco imperial se apoya en la disposición que emitió la Prefectura de Cusco el pasado lunes, en la que se señala que, por el Estado de Emergencia en el departamento, no se otorgarán permisos para los partidos hasta el 15 de febrero.

Sin embargo, un oficio del 2 de febrero, por parte del Ministerio del Interior, brinda las garantías para que el cotejo entre los cusqueños y el cuadro del Huancayo se lleve a cabo a puertas cerradas. Aun así, el detalle también pasa por la disponibilidad del estadio Inca Garcilaso de la Vega, que entró en mantenimiento por asunto políticos coyunturales.

Vale agregar que la utilería de Cusco FC se dirigió al estadio Garcilaso ante la eventualidad de que se lleve a cabo el cotejo contra Sport Huancayo.





NUESTROS PODCASTS

¿Existe relación entre el cáncer de ovario (y otros) con el consumo de comida procesada y ultraprocesada?

Comer más alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de desarrollar y morir de cáncer, especialmente cáncer de ovario, según un nuevo estudio de más de 197 000 personas en el Reino Unido, más de la mitad de las cuales eran mujeres. Los alimentos excesivamente procesados incluyen sopas, salsas, pizzas congeladas y comidas preparadas preenvasadas, así como perritos calientes, salchichas, papas fritas, refrescos, galletas, pasteles, dulces, donas, helados y muchos más.