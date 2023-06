En problemas: Garcilaso contrató a ecuatoriano Andrés Chicaiza sin tener cupo disponible

"El mediocampista ecuatoriano viene a reforzar la medular del pedacito de cielo", publicó Deportivo Garcilaso en sus redes sociales, el martes 30 de mayo. La publicación hacía referencia a Andrés Chicaiza quien a sus 31 años tendría su primera experiencia internacional, en la liga peruana.

Tendría, decimos, porque, salvo una excepción extraordinaria, no podrá debutar en el equipo cusqueño del Garcilaso. Al menos no en el Torneo Clausura 2023. RPP Deportes confirmó que el club incaico ya había inscrito a 27 futbolistas (sin contar sub 21) en el Apertura, por lo que no cuenta con plaza disponible, de acuerdo al reglamento vigente.

Deportivo Garcilaso y el tema con Andrés Chicaiza

A diferencia de otros años, esta vez, las bases del campeonato peruano de primera división incluyeron un apartado en el que se detalla el límite de jugadores -nacidos antes de 2002- que puede inscribir cada club a lo largo de todo el año.

"Durante la Liga 1 2023, los clubes podrán inscribir en total hasta veintisiete (27) jugadores en la competición. Los futbolistas nacionales nacidos en el año 2002 o menores, debidamente registrados en el club, no ocupan plazas para efecto de la contabilización de la cantidad máxima permitida de futbolistas registrados en la competencia", se detalla en el artículo 24°.

En el siguiente párrafo del reglamento se menciona que los clubes solo podrán inscribir a cinco jugadores extranjeros, pero que, en el segundo periodo de inscripción, poddrán sustituir a uno de ellos. Sin embargo, este artículo no es ajeno al anterior. Es decir, solo puede reemplazarse un foráneo si es que la instución no ha llegado al límite (27) de inscritos.

Deportivo Garcilaso en problemas

RPP Deportes conoció que Deportivo Garcilaso ya fue informado respecto a la imposibilidad de inscribir un futbolista más. Eso, a pesar de que rescindió contrato con algunos futbolistas, entre ellos el ecuatoriano Dany Cabezas, quien no fue considerado por lesión y operación.

Pese a que el volante de 30 años no jugó un solo minuto, ni salió en lista, fue inscrito en el primer equipo, por lo que terminó ocupando una de las 27 plazas permitidas.

Si bien intentamos tener una versión oficial por parte de la gerencia deportiva del club cusqueño, no obtuvimos una respuesta formal. Por lo pronto, Andrés Chicaiza continúa entrenando bajo el mando de Jorge Célico, aunque no podrá ser considerado para los partidos del Torneo Clausura.

