Universitario vs. Sporting Cristal pelean por la punta: así se jugará la jornada 13 del Clausura en la Liga 1

Pese al inicio de las Eliminatorias, la Liga 1 Betsson 2023 nunca se detuvo. Y este fin de semana continuará, ya con los seleccionados de vuelta. La fecha 13 del Torneo Clausura se llevará a cabo entre el viernes 15 y el domingo 17 de setiembre.

Por ahora, Sporting Cristal y Universitario de Deportes empatan en la punta de la tabla de posiciones con 25 puntos y, justamente, este fin de semana se enfrentarán con la intención de definir al único líder. Ese partido está programado para el sábado a las 8:30 p. m., pero la jornada arrancará mucho antes.

El primer encuentro de la décimo tercera jornada será protagonizado el viernes por Atlético Grau y UTC, en Bernal. Luego, Carlos A. Mannucci recibirá en el Mansiche a la Academia Cantolao. El mismo día, Alianza Atlético viajará a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar. Por la noche, Binacional y Cienciano se medirán en Juliaca.

Ya el sábado, Deportivo Municipal recibirá a la Universidad César Vallejo, mientras que Deportivo Garcilao y Cusco FC se medirán en el Inca Garcilaso de la Vega. El plato de fondo se llevará a cabo en la noche, con el cruce entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

El domingo se jugarán los dos últimos partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura: ADT vs. Sport Huancayo y Alianza Lima vs. Unión Comercio. En caso se dé un empate entre celestes y cremas, los blanquiazules tendrán chance de tomar la punta de la tabla. En esta oportunidad, descansará Sport Boys.

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura

Viernes 15 de setiembre

1:00 p. m. ► Atlético Grau vs. UTC ► Municipal de Bernal (Bernal) | Liga1 Max

3:00 p. m. ► Carlos A. Mannucci vs. Academia Cantolao ► Mansiche (Trujillo) | Gol Perú

3:20 p. m. ► FBC Melgar vs. Alianza Atlético ► Monumental UNSA (Arequipa) | Liga1 Max

7:00 p. m. ► Binacional vs. Cienciano ► Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca) | Liga1 Max





Sábado 16 de setiembre

1:00 p. m. ► Deportivo Municipal vs. César Vallejo ► Iván Elías Moreno (Lima) | Gol Perú

6:00 p. m. ► Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC ► Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | Liga1 Max

8:30 p. m. ► Sporting Cristal vs. Universitario ► Nacional (Lima) | Liga1 Max





Domingo 17 de setiembre

3:00 p. m. ► ADT vs. Sport Huancayo ► Unión Tarma (Tarma) | Liga1 Max

6:30 p. m. ► Alianza Lima vs. Unión Comercio ► Matute (Lima) | Liga1 Max

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

