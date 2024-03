Agustín Lozano a RPP por el arbitraje en la Liga 1: "No digo que sea bueno, pero es aceptable"

Se juega la fecha 8 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto y, en lo que va del torneo, se han dado algunas discutidas decisiones de parte de los árbitros.

En relación a ello es que ha respondido Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este jueves conversó con Fútbol como cancha de RPP y se le consultó en relación al nivel de los árbitros en lo que va de la Liga 1, la primera división peruana.

"No digo que el arbitraje sea bueno, pero es aceptable. Hay unos (árbitros) que recién salen y tienen pocos partidos. La expeiencia se gana colocando al joven con sus cualidades en el campo. Todos tienen buenas actuaciones. Hay que equilibrar las cosas y sé que nos falta mejorar", fue lo que sostuvo Lozano en un primer momento.

La palabra de Agustín Lozano en RPP

Luego, mencionó que si bien hay ciertos errores de parte de los referís, estos se hacen más grandes cuando los equipos tienen mayor protagonismo.

"Lo que pasa es que cuando hay unos errores, dependiendo quien juegue, agrandamos el error. No podemos satanizar a nuestro arbitraje", manifestó.

Más adelante, Agustín Lozano indicó que no he ejercido nunca presión para que se tomen decisiones en la Liga 1 Te Apuesto tanto en materia arbitral como en diversas comisiones.

"No tengo injerencia en los árbitros. Nunca, en mi vida. Ni con los árbitros, ni con la liga, ni con las comisiones. No los conozco a los de las comisiones. A nosotros no nos consultan a quiénes proponen", dijo el directivo de la FPF.

Agustín Lozano habló también sobre el VAR

Además, tuvo breves palabras sobre el uso del VAR en la liga peruana de primera división. Considera que su uso ha sido buena para que se imparta justicia en los partidos del Torneo Apertura.

"Es un acierto. Ha dado mérito a reconocer que es una herramienta de ayuda. Hay cosas para corregir y para eso la capacitación es constante", dijo el directivo.

