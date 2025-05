Pudo llegar a Universitario y a Alianza Lima: Carlos Desio reveló conversaciones antes de fichar por Cienciano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Desio ha pasado por dos equipos en lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto: dejó ADT para fichar por Cienciano.

Pero también pudo dirigir a Alianza Lima. Y es que, en conversación con la prensa local, Carlos Desio reveló la conversación que tuvo con parte de la dirigencia del elenco blanquiazul.

"En el momento, hablé con José Bellina cuando se va Carlos Bustos y ponen a 'Chicho' Salas de interino. Me llamaron para conversar, conocer mi propuesta. 'Chicho' ganó todo y no perdió un partido. Era imposible que entre", le dijo Desio a L1 Max.

En Brasil, Carlos Desio fue asitente técnico de Atlético Mineiro. | Fuente: Club Cienciano

Carlos Desio también pudo fichar por Universitario

No todo quedó allí, debido a que el entrenador argentino también comentó respecto a la chance de dirigir al actual bicampeón de la Liga1: Universitario de Deportes.

"Con Manuel Barreto hablé en un par de oportunidades y se contactaron conmigo. También seguro lo hicieron con otros técnicos más porque esto es parte del fútbol. Tuvimos una charla con él", sostuvo.

En otro momento, Carlos Desio se mostró agradecido por la oportunidad que tiene para dirigir a Cienciano a nivel local y también en la Copa Sudamericana.

"A mí se me presentó la oportunidad de dirigir un grande. Me salió y no la iba a desaprovechar. Me gustan estos desafíos porque es parte cuando una arriesga. El club no solo es grande por su historia, sino por su gente. Soy agradecido a mis clubes anteriores y también a los jugadores. Me la jugué por este club y espero que me vaya bien", remarcó.

