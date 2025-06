¿Los nuevos jugadores inscritos en la Liga1 2025 pueden jugar las últimas fechas del Torneo Apertura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Son distintos los equipos que ya van asegurando refuerzos para la segunda mitad de la Liga1 Te Apuesto 2025. Por ejemplo, Anderson Santamaría ya firmó contrato con Universitario de Deportes, mientras que Gaspar Gentile defenderá los colores de Alianza Lima.

Tanto en esos como en el resto de casos, sus nombres podrán ser inscritos de manera formal a partir del martes 24 de junio, día en la que se apertura el segundo periodo del mercado de pases.

Teniendo en cuenta que el Apertura recién finalizará a mediados de julio, surge la duda: ¿los jugadores que sean registrados podrán participar de las últimas fechas del primer torneo del año?

La respuesta es no. Aquellos nombres que sean inscritos desde el 24 de junio deberán esperar hasta el arranque del Torneo Clausura para poder jugar por sus equipos. En esta nota te explicamos por qué.

¿Qué dice el reglamento?

De acuerdo a las bases de la Liga1 Te Apuesto 2025, los jugadores que sean registrados entre julio y agosto no podrán participar del torneo hasta que culmine el Apertura.

"Aquel jugador que sea debidamente inscrito en la competición por un club después de la apertura del segundo periodo de registro y cuente con carné de campo, podrá participar a partir de la Liga1 Te Apuesto Clausura 2025, salvo que se encuentre impedido de ello", se lee en el artículo 30.

En el caso de la Liga2, sucede algo similar, pues el periodo de inscripción es el mismo: los nuevos jugadores podrán participar de la competencia a partir de la Fase de Grupos 2025.

Esto dice el reglamento de la Liga1 2025.

Así se jugará la fecha 16 del Torneo Apertura

Jueves 19/06

3:00 p. m. - Atlético Grau vs. Cusco FC

Viernes 20/06

6:00 p. m. - Alianza Universidad vs. UTC

9:00 p. m. - Universitario de Deportes vs. ADT

Sábado 21 de junio

1:00 p. m. - Sport Huancayo vs. FBC Melgar

3:15 p. m. - Los Chankas CYC vs. Sporting Cristal

7:00 p. m. - Deportivo Garcilaso vs. Ayacucho FC

Domingo 22 de junio

1:00 p. m. - Sport Boys vs. Binacional

3:15 p. m. - Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II

5:30 p. m. - Cienciano vs. Alianza Atlético