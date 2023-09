Liga 1 Betsson 2023: ¿cómo se define el Clausura, qué falta por jugar y quiénes llegarían a las finales?

Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar son los clubes que pelean por ganar el Torneo Clausura, certamen que les abre puertas hacia la posible obtención del título nacional de la Liga 1 Betsson 2023.

La fecha 16 del Clausura volvió a modificar todo el panorama entre los candidatos. Universitario venció a César Vallejo en Trujillo (0-1), Alianza Lima y Melgar repartieron puntos en Matute (0-0); mientras que Cristal sufrió su primera caída en el torneo al ser goleado por Cusco FC en la altura (4-1).

Con tres jornadas más por jugarse, el ‘Dominó’ comanda el Clausura por mejor diferencia de goles con relación a la ‘U’, pero el cuadro de Jorge Fossati es el único que depende de sí mismo para llevarse este campeonato. La situación actual deja a Sporting Cristal fuera de los playoffs, y Alianza Lima aún mantiene su pase directo a la final.

En esta nota, te contamos todos los detalles de la definición del Torneo Clausura, los posibles escenarios hacia los playoffs y lo que los clubes aún deben disputar.

¿Qué partidos faltan por jugarse en el Torneo Clausura?





TORNEO CLAUSURA 2023

MELGAR UNIVERSITARIO SPORTING CRISTAL ALIANZA LIMA Puesto: 1

Puntos: 32

Diferencia de goles: +16 Puesto: 2

Puntos: 32

Diferencia de goles: +15 Puesto: 3

Puntos: 30

Diferencia de goles: +14 Puesto: 4

Puntos: 30

Diferencia de goles: +10 Partidos por jugar: Fecha 17: Mannucci (L) Fecha 18: Descansa Fecha 19: Binacional (V) Partidos por jugar: Fecha 17: UTC (L) Fecha 18: Cusco FC (V) Fecha 19: Sport Huancayo (L)

Partidos por jugar: Fecha 17: Huancayo (L) Fecha 18: Cienciano (V) Fecha 19: Alianza Atlético (L) Partidos por jugar: Fecha 17: Binacional (V) Fecha 18: ADT (L) Fecha 19: Deportivo Garcilaso (V) Máximo puntaje posible: 38 puntos Máximo puntaje posible: 41 puntos Máximo puntaje posible 39 puntos Máximo puntaje posible: 39 puntos





Universitario depende de sí mismo para ganar el ClausuraFuente: Universitario

¿Cómo se define al ganador el Torneo Clausura?

El equipo que, tras la fecha 19, haya sumado la mayor cantidad de puntos y, por ende, se ubique en el primer puesto de la tabla de posiciones, será el ganador del Torneo Clausura. Existe la posibilidad de que ese puntaje lo consiga también otro elenco y haya igualdad en lo más alto. De suceder ello, el reglamento de la Liga 1 Betsson 2023 (artículo 13) detalla el orden de los criterios que se toman en cuenta para los desempates en las tablas de posiciones por etapa (Apertura y Clausura).

De acuerdo con lo escrito, lo que sigue al puntaje es la mayor diferencia de goles. En caso la igualdad se mantenga en ese apartado, el siguiente punto a considerar es la mayor cantidad de goles a favor.

Es decir, en caso de que dos (o más) equipos igualen en puntaje al finalizar el Torneo Clausura, ganará aquel que tenga mejor diferencia de goles (la resta entre goles hechos y goles recibidos).

¿Cómo se define al campeón de la Liga1 Betsson 2023?

Hay distintos escenarios para que se defina al equipo campeón de la Liga1 Betsson 2023.

1. Campeón directo, sin final

Si Alianza Lima (ganador del Apertura) gana también el Torneo Clausura, será campeón nacional sin necesidad de disputar semifinal ni final. En ese caso, el subcampeón será aquel club que obtenga el siguiente mayor puntaje en la tabla acumulada.

2. Solo final, sin 'semis'

No habrá semifinal, pero sí final, en el caso de que los ganadores del Apertura (Alianza Lima) y Clausura se ubiquen en primer y segundo puesto de la tabla acumulada. Ahí, ambos equipos se enfrentarán en una final, en partidos de ida y vuelta. Aquel club que obtenga mayor puntaje en la tabla general tendrá derecho a elegir su turno para ser local.

3. Solo una semifinal

En el caso de que Alianza Lima (ganador del Apertura) no gane el Clausura, pero ocupe la primera o segunda posición de la tabla acumulada, clasificará de forma directa a la final. El otro finalista se definirá tras la semifinal que disputen el ganador del Clausura y el equipo que se ubique en el primer o segundo lugar del acumulado (aparte de Alianza Lima). Si se trata del mismo elenco, no habrá semifinal, tal como se detalla en el punto 2.

4. Con dos semifinales

Si Alianza Lima y el ganador del Clausura no se ubican en los dos primeros puestos de la acumulada, habrá dos semifinales con quienes sí estén en esas casillas: el 1° vs. el 4° y el 2° vs. el 3°, teniendo en cuenta que aquel con mejor puntaje elegirá su turno para ser local. Si al finalizar la llave hay igualdad de puntos, se consagrará ganador al que tenga mejor diferencia de goles. Si persiste el empate, se definirá por tanda de penales. Los ganadores del playoff semifinal clasificarán a la final, que se desarrollará en partidos de ida y vuelta.

La única opción para que este escenario se concrete es que Melgar gane todo lo que le queda por jugar y se lleve el Clausura, Alianza Lima pierda todo lo que le falta y sea superado en el acumulado por Universitario y Cristal.

Tabla de posiciones del Clausura y el Acumulado

