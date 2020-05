Christofer Gonzales se formó en las divisiones menores de Universitario de Deportes.e | Fuente: AFP

Christofer Gonzales habló sobre la posibilidad que tuvo a inicio de temporada de llegar a Alianza Lima. ‘Canchita’ manifestó que Sporting Cristal no aceptó la posibilidad de que el volante nacional fuera jugador del cuadro blanquiazul.

“Yo todavía tenía contrato vigente y no podía tomar decisiones al respecto, las decisiones las tomaba el club. Pero sí me hicieron llegar la posibilidad que había de partir a otro lado, pero no quisieron aceptarla y tenía que acatar lo que disponía el club”, indicó Gonzales vía Instagram.

Como se recuerda, Pablo Bengoechea solicitó a la directiva del club íntimo que Christofer Gonzales, pero pese a las gestiones la transferencia no se logró concretar.

El futbolista de 27 años también se refirió a la posibilidad de retirarse como futbolista vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes.

“Me gustaría retirarme en Universitario. Es un equipo al que le tengo mucho cariño, me formó y me dio la posibilidad de llegar a la profesional, de hecho me gustaría retirarme ahí”, agregó.

Christofer Gonzales viene desarrollando trabajos en su casa tras el decreto de aislamiento social obligatorio dictado por el gobierno peruano.