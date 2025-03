Liga 1: Grau y Los Chankas se encuentran en la fecha 5

Todo lo que tienes que saber en la previa de Grau vs Los Chankas. El duelo, a disputarse en el estadio Campeones del 36 mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Edwin Ordoñez.

Grau y Los Chankas se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Campeones del 36. El partido corresponde a la fecha 5 del torneo Perú - Liga 1 Te Apuesto 2025.

Así llegan Grau y Los Chankas

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Grau en Perú - Primera División

En la jornada previa, Grau igualó 0-2 el juego ante Deportivo Garcilaso. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 6 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Los Chankas en Perú - Primera División

En la fecha anterior, Los Chankas logró empatar 1-1 ante Comerciantes Unidos..

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Grau ha mantenido una racha impresionante en el estadio Campeones del 36, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. Los Chankas no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

En los últimos 2 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2024, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Edwin Ordoñez.

Próximos partidos de Grau en Perú - Liga 1 2025

Fecha 5: vs Los Chankas: 10 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Alianza Universidad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Los Chankas en Perú - Liga 1 2025

Fecha 6: vs Alianza Universidad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 4: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar

