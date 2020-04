Hansell Riojas debutó como futbolista profesional con Sport Boys en la temporada 2011. | Fuente: Alianza Lima

Hansell Riojas no olvida a Alianza Lima. El defensor nacional que defiende la camiseta de Sport Boys se refirió a lo que fue su salida de Alianza Lima y a la decisión de Pablo Bengoechea de excluirlo de las finales ante Binacional.

"Sí cometí un error, que es lo más obvio porque de no haberlo hecho hubiera podido estar en las finales y por eso pido disculpas. Haya hecho lo que haya hecho, me equivoqué en un momento que no debí hacerlo pero no tuve ningún altercado con el técnico, no tuve una falta de respeto, simplemente estuve en un momento donde no tenía que estar, no era la hora correcta y lo he dejado en el pasado", dijo el ahora jugador de Sport Boys a la 'Revista Blanquiazul'.

"No me importa lo que se diga de mí, hay personas que han escrito cualquier cosa pero desde mi posición es un tema que lo tengo cerrado. Me equivoqué, la falta los implicados la saben, yo le pido disculpas a los hinchas de Alianza. Estoy en un proceso de cambio y ahora es más importante ver lo que está por venir que lo que quedó atrás", agregó.

El futbolista de 28 años llegó a inicios de temporada a Sport Boys, club donde debutó como futbolista profesional en el 2011. A nivel internacional, Riojas defendió la camiseta de Atlético Belgrano.