Este sábado Carlos A. Mannucci se medirá ante Academia Deportiva Cantolao buscando su clasificación a torneo internacional. Por su parte, José Carlos Fernández, delantero del cuadro trujillano, habló de la actualidad del equipo y su futuro profesional.

"En algún momento aspirábamos a pelear la Fase 2 y en el acumulado estábamos en el tercer puesto, pero coincidió con nuestro mal momento y el repunte de los equipos que venían siendo irregulares. Por suerte tenemos la posibilidad de salvar el año clasificando a un torneo internacional", indicó en GOL Perú.

En tanto a su retiro como futbolista profesional considerando que tiene 38 años, 'Zlatan' Fernández agregó: "Estoy muy contento con la carrera que he hecho, sigo disfrutando bastante del fútbol. El final está cerca. Ojalá que pueda continuar el próximo año jugando. Me he propuesto jugar un año más y después plantearme al final del próximo año a ver qué pasa. Obviamente soy trujillano, me gustaría continuar, pero vamos a ver qué pasa a futuro".

Por último, resaltó su optimismo respecto a las metas con el club este año: "Creo que Mannucci tiene una identidad, un estilo de juego ya marcado que ha podido tener continuidad en los últimos dos años y medio y creo que es la base para seguir construyendo una institución seria y solida y saber que la identidad del club se está marcando".

