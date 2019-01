Este miércoles se realizó el sorteo del fixture de la nueva Liga 1 | Fuente: Sporting Cristal

Todo definido. Este miércoles se realizó el sorteo del fixture de la nueva Liga 1 y se pudo conocer el rol de partidos del arranque del Torneo Apertura. Además, se conoció algunas nuevas medidas para mejorar la seguridad en los estadios.

Los partidos mas atractivos de la primera fecha serán el Alianza Lima vs. Sport Boys, Unión Comercio vs. Universitario y Melgar vs. Deportivo Municipal. Por otro lado, se definió que cremas y blanquiazules no podrán jugar en la misma fecha en condición de locales.

Asimismo, se confirmó que el primer clásico del 2018 entre Universitario y Alianza Lima se jugará en la novena fecha el próximo 14 de abril.

Este es el rol de partidos de la primera fecha del Torneo Apertura:

* San Martín vs. UTC



* Mannucci vs. Ayacucho FC



* Melgar vs. Municipal



* Pirata FC vs. Garcilaso



* Binacional vs. César Vallejo



* Sport Huancayo vs. Sporting Cristal



* Alianza Lima vs. Sport Boys



* Unión Comercio vs. Universitario