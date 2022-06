Torneo de Promoción y Reservas 2022 | Fuente: Melgar

Debido al paro de transportistas de carga pesada y buses interprovinciales a nivel nacional, que se realizará a partir de este lunes 27 de junio, la Liga de Fútbol Profesional decidió suspender cinco partidos del torneo de Promoción y Reservas 2022.

A través de un comunicado, la Liga de Fútbol Profesional anunció que los cotejos postergados son Carlos A. Mannucci vs Atlético Grau, Sport Huancayo vs Deportivo Llacuabamba, Juan Aurich vs Alianza Atlético, Los Chankas vs Ayacucho F. C. y UTC vs. ADT.

"Esto con el fin de preservar la seguridad de los futbolisas miembros del sistema del fútbol y todas las personas involucradas que suman esfuerzos para la realización de los partidos", indicó la Liga de Fútbol Profesional a través de un comunicado.

En los próximos días, al Liga comunicará la reprogramación de los cinco partidos que han sido postergados por medida de fuerza mayor.

Comunicado sobre el Torneo de Promoción y Reservas 2022.⚽️ pic.twitter.com/sMEcKUvoaS — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) June 26, 2022

Otros resultados del Torneo de Promoción y Reservas

Melgar y César Vallejo son los líderes de sus respectivos grupos tras jugarse la quinta jornada del Torneo de Promoción y Reservas.

Melgar venció 1-0 a Alfonso Ugarte y alcanzó el primer lugar en su serie.

Mientras que, Sport Chavelines igualó 0-0 con César Vallejo y Universitario venció 2-1 a Sport Boys.

