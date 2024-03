Liga 1: Sport Huancayo recibirá a Unión Comercio por la fecha 7

Te contamos la previa del duelo Sport Huancayo vs Unión Comercio, que se enfrentarán en el estadio Huancayo mañana a las 15:00 horas . Micke Palomino será el árbitro del partido.

Sport Huancayo y Unión Comercio se medirán mañana a las 15:00 horas . El encuentro corresponde a la fecha 7 de Perú - Liga 1 Te Apuesto 2024 y se disputará en el estadio Huancayo.

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Sport Huancayo no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Universitario. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 3.

Unión Comercio llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a UTC. En las últimas fechas obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 8.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Sport Huancayo ha mantenido una racha impresionante en el estadio Huancayo, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. A Unión Comercio le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 3 visitas no ha podido sumar un solo punto.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 Betsson 2023, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Micke Palomino.

Próximos partidos de Sport Huancayo en Perú - Liga 1 Te Apuesto 2024

Fecha 8: vs Comerciantes Unidos: 14 de marzo - 15:45 horas

Fecha 9: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Unión Comercio en Perú - Liga 1 Te Apuesto 2024

Fecha 8: vs Deportivo Garcilaso: 15 de marzo - 13:15 horas

Fecha 9: vs Cusco FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs César Vallejo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Horario Sport Huancayo y Unión Comercio, según país