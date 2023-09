A falta de cuatro fechas, ¿qué equipos están peleando el descenso y qué resultados necesitan para salvarse?

La Liga 1 2023 está cerca de culminar y Sporting Cristal, Universitario y Melgar buscan ganar el Torneo Clausura para enfrentarse a Alianza Lima en una hipotética final (en caso el cuadro de La Victoria no logre el título del segundo campeonato del año).

Pero, a la par, otros equipos luchan su propio torneo: el de no perder la categoría. Cantolao, Deportivo Municipal y Unión Comercio se encuentran en la zona de descenso, pero otros siete clubes también están comprometidos con la categoría.

¿Qué cuadros son y qué resultados necesitan para salvarse? Aquí te contamos los detalles:

Academia Cantolao, el último de la tabla

La Academia Cantolao es el equipo más comprometido con el descenso. Con apenas 22 unidades en la tabla acumulada, necesita ganar todos los encuentros que le quedan (cuatro en total) para sumar 36 puntos y esperar que tres equipos, entre Municipal, Unión Comercio, Sport Boys, Binacional y Alianza Atlético de Sullana, no pasen el umbral de las 36 unidades.

Sin embargo, el fixture que le toca es complico. Primero, recibirá a ADT. Después, visitará a Deportivo Garcilaso. Luego, recibirá a Atlético Grau. Y, por último, visitará a Deportivo Municipal.

Si no saca buenos resultados ante el cuadro piurano y la Academia, no le alcanzaría para salvarse.

Fecha 16: Academia Cantolao vs. ADT

Fecha 17: Deportivo Garcilaso vs. Academia Cantolao

Fecha 18: Academia Cantolao vs. Atlético Grau

Fecha 19: Municipal vs. Academia Cantolao

Deportivo Municipal se aferra a Primera División

La Academia no solo atraviesa un momento complicado a nivel deportivo, sino también a nivel dirigencial. El equipo ha sufrido la resta de seis puntos a lo largo del Descentralizado. Eso, sumado a los partidos que perdió por no ser programado, lo han llegado a tener 25 unidades en la tabla acumulada.

Al cuadro de Santiago Acasiete le restan cuatro partidos y, al igual que el Delfín, necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles. En el camino, enfrentará a Alianza Atlético y Cantolao, dos rivales directos para mantener la categoría.

Fecha 16: Sport Huancayo vs. Municipal

Fecha 17: Municipal vs. Cienciano

Fecha 18: Alianza Atlético vs. Municipal

Fecha 19: Municipal vs. Academia Cantolao

Unión Comercio y sus altas chances de salvarse

El tercer equipo que se encuentra en la zona de descenso es Unión Comercio. Pero, a diferencia de Municipal y Cantolao, está a dos puntos del último equipo que se salvaría de la categoría. Además, jugará con rivales directos.

En la fecha 16, recibirá a Binacional (34 puntos), y si gana, alcanzaría la línea de Alianza Atlético de Sullana, en caso no sume. Y en la última jornada se enfrentará a Atlético Grau, lo que podría definirse al último descendido.

Fecha 16: Unión Comercio vs. Binacional

Fecha 17: ADT vs. Unión Comercio

Fecha 18: Unión Comercio vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 19: Atlético Grau vs. Unión Comercio

Sport Boys, Binacional, Alianza Atlético y Grau: los otros implicados en el descenso



Los otros equipos que tienen problemas con el descenso son Sport Boys, Binacional, Alianza Atlético, Atlético Grau y UTC.

Los dos primeros equipos tienen 34 unidades y están a dos del descenso. En esta fecha, el equipo rosado, visitará a UTC y luego recibirá a Cusco FC. El equipo puneño, en tanto, visitará a Unión Comercio y recibirá a Alianza Lima, encuentros complicados en sus aspiraciones con mantenerse en primera.

Alianza Atlético de Sullana tiene 35 unidades y su fixture, entre los que luchan por mantenerse, es el más complicado. Primero, recibirá a Deportivo Garcilaso. Después, visitará a Atlético Grau. Luego, recibirá a Municipal (en un encuentro donde se puede definir a uno de los descendidos). Y por último, visitará a Sporting Cristal.

Dos puntos más arriba está Atlético Grau, que tendrá tres partidos con rivales directos. En la fecha 17 recibirá a Alianza Atlético. En la 18 visitará a Cantolao. Y en la 19 recibirá a Unión Comercio. De ganar dos de esos partidos, estaría salvado del descenso.

El último en la lista está UTC. Pero, tiene un inconveniente: aún no descansa. El cuadro de Cajamarca, que empató como visitante con Sporting Cristal, recibirá a Sport Boys, visitará a Universitario y recibirá a César Vallejo.

