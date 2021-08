Alianza Lima vs. Universitario de Deportes | Fuente: Liga Femenina 2021

El último fin de semana culminó la fase regular de la Liga Femenina 2021 y ya se conocen los seis equipos clasificados a los playoffs así como el formato y la programación de los siguientes encuentros a jugarse a partir de este 25 de agosto.



Alianza Lima clasificó en el primer lugar de la tabla de posiciones con 34 puntos, mientras que Universitario de Deportes ocupó el segundo por diferencia de goles. Al estar ubicados en los dos primeros lugares, ambos equipos pasaron directamente a las semifinales.

El tercer lugar lo ocupó Carlos A. Mannucci (25 puntos), seguido de UCV (22 puntos), Cantolao (22 puntos), Sporting Cristal (20 puntos). Estos son los equipos que completaron a los clasificados a los playoffs.

Según la modalidad, se disputarán el pase a semifinales el cuarto contra el quinto lugar y el tercero contra el sexto. Es decir, César Vallejo vs. Cantolao (10:30 am) y Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal.(1:30 pm) Estos dos encuentros se disputarán el 25 de agosto a partido de único y, en caso empaten, irán a tanda de penales.

Los que resulten ganadores de sus respectivos encuentros se medirán ante Alianza Lima y Universitario de Deportes el domingo 29 de agosto. Por último, los que pasen esta semifinal se medirán en una final única el sábado 4 de setiembre.

