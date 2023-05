La Liga1 2023 se pone al día: conoce la programación de la fecha 2 del Torneo Apertura

La Liga1 Betsson 2023 tuvo un inicio accidentado. Tras suspenderse las dos primeras jornadas, por falta de garantías a causa de la emergencia nacional, estas tuvieron que ser reprogramadas. La primera se llevó a cabo en periodo FIFA, mientras que la segunda se desarrollará este fin de semana.

Con la intención de poner al día todos los partidos pendientes, se programó la fecha 2 del Torneo Apertura entre el viernes 12 y el martes 16 de mayo. En esta oportunidad, Alianza Lima será local, mientras que Universitario de Deportes y Sporting Cristal, visitantes.

En el primer día, se jugarán dos partidos. Sport Huancayo recibirá a UTC, mientras que Deportivo Binacional hará lo propio ante ADT.

Ya el sábado, Sporting Cristal visitará a Unión Comercio, en Tarapoto. Por su parte, Carlos A. Mannucci vs. Atlético Grau medirán fuerzas en Trujillo.

El domingo, Universitario de Deportes, en Sullana, enfrentará a Alianza Atlético, y César Vallejo, en Cusco, a Cienciano. El lunes, continuará la fecha 2 del Torneo Apertura con los partidos entre FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso y Alianza Lima vs. Deportivo Municipal. La jornada terminará el martes con el Academia Cantolao vs. Sport Boys.

Fecha 2 de la Liga1 Betsson 2023





Viernes 12 de mayo*

1:00 p. m. ► Sport Huancayo vs. UTC Cajamarca ► IPD de Huancayo (Huancayo) | Liga1 Max

6:00 p. m. ► Binacional vs. ADT ► Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca) | Liga1 Max





Sábado 13 de mayo

1:00 p. m. ► Unión Comercio vs. Sporting Cristal ► Municipal Carlos Vidaurre (Tarapoto) | Liga1 Max

7:00 p. m. ► Carlos A. Mannucci vs. Atlético Grau ► Mansiche (Trujillo) | Gol Perú





Domingo 14 de mayo

1:00 p. m. ► Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes ► Campeones del 36 (Sullana) | Liga1 Max

3:30 p. m. ► Cienciano vs. César Vallejo ► Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | Liga1 Max





Lunes 15 de mayo

3:30 p. m. ► FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso ► Monumental UNSA (Arequipa) | Liga1 Max

8:00 p. m. ► Alianza Lima vs. Deportivo Municipal ► Alejandro Villanueva (Lima) | Liga1 Max





Martes 16 de mayo

3:30 p. m. ► Academia Cantolao vs. Sport Boys ► Iván Elías Moreno (Lima) | Liga1 Max





Descansa: Cusco FC

* FBC Melgar vs. Sport Boys se enfrentarán el viernes 12 de mayo (3:30 p. m.), por partido correspondiente a la fecha 6 del Apertura.





Tabla de posiciones Liga1 Betsson 2023

