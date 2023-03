La fecha 1 se jugará en la fecha FIFA, entre la 9 y la 10.

La Liga1 Betsson 2023 debía iniciar el 13 de enero, pero fue pospuesta por estado de emergencia a nivel nacional. Aunque se pensó que la fecha 1 se jugaría el 21 de enero, una nueva postergación llevó a que el ente organizador decida posponerla de forma indefinida. Así, el torneo arrancó el 3 de febrero con la tercera jornada, quedando pendientes las dos primeras.



Ahora, aprovechando la fecha FIFA, se optó por llevar a cabo una de ellas. Así, la fecha 1 del Torneo Apertura se desarrollará sin seleccionados, en el medio de la 9 y la 10, entre el viernes 24 y el lunes 27 de marzo. Tanto en el primer como en el último día, se jugará un solo partido.

En el caso del viernes, el duelo lo protagonizarán Universitario de Deportes y Cienciano, en el Monumental. Ambos llegan de un triunfo. Los cremas ganaron por 3-1 a ADT, mientras que, con el mismo marcador, el 'Papá' volvió a la victoria frente a Unión Comercio.

Un día después, Sporting Cristal, tercero en la tabla, se medirá ante la Academia Cantolao. Los otros dos encuentros tendrán como locales a los dos líderes en lo que va del Apertura: Deportivo Garcilaso y César Vallejo recibirán a Carlos A. Mannucci y Sport Huancayo en Cusco y Trujillo, respectivamente.

Ya el domingo, son cuatro los partidos que se jugarán. Deportivo Municipal vs. Unión Comercio, Atlético Grau vs. Alianza Lima, ADT vs. FBC Melgar y Sport Boys vs. Alianza Atlético. La fecha 1 de la Liga1 Betsson 2023 se cerrará el lunes, con la visita de Cusco FC a UTC. Este fin de semana descansará Binacional.

Así se jugará la Fecha 1 de la Liga1 Betsson 2023





Viernes 24 de marzo

8:30 pm. ► Universitario de Deportes vs. Cienciano ► Estadio Monumental | Gol Perú





Sábado 25 de marzo



3:00 pm. ► Sporting Cristal vs. Academia Cantolao ► Alberto Gallardo | Liga1 Max

7:30 pm. ► Deportivo Garcilaso vs. Carlos A. Mannucci ► Inca Garcilaso de la Vega | Liga1 Max

8:00 pm. ► César Vallejo vs. Sport Huancayo ► Mansiche | Liga1 Max





Domingo 26 de marzo

11:00 am. ► Deportivo Municipal vs. Unión Comercio ► Iván Elías Moreno | Gol Perú

1:00 pm. ► Atlético Grau vs. Alianza Lima ► Municipal de Bernal | Liga1 Max

3:30 pm. ► ADT vs. FBC Melgar ► Unión de Tarma | Liga1 Max

4:00 pm. ► Sport Boys vs. Alianza Atlético ► Alberto Gallardo | Gol Perú





Lunes 27 de marzo

3:00 pm. ► UTC vs. Cusco FC ► Héroes de San Ramón

Descansa: Binacional

