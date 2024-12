Alejandro Hohberg habló de las diferencias entre Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Hohberg, futbolista uruguayo nacionalizado peruano, dio a conocer cómo fue su experiencia en Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, club en el cual militó en las últimas cuatro temporadas.

"Yo creo que son 3 clubes totalmente distintos (Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal) y que tienen una forma de vivir y sentir totalmente distintas. No me quiero meter a hablar de uno y otro. Estoy totalmente agradecido y afortunado, porque creo que no es fácil haber pasado por equipos importantes y de manera consecutiva", señaló.

Asimismo, Hohberg contó por qué tuvo pocos minutos en su última etapa como jugador de Cristal. "A lo largo de mi carrera, siempre he tenido un rol importante en los equipos donde he estado, pero este año no fue así. Son momentos. Este año, le tocó a Santi que fue uno de los mejores jugadores de la temporada, estaba Grimaldo, después otros chicos que también aparecieron", agregó a Movistar Deportes.

"A veces no es que uno no juegue porque esté mal, sino porque el técnico busca algo diferente o prefiere a otro jugador, y no me hacía mucha vuelta, solo me preparaba como siempre, pero no me tocó. No me lo tomo personal, es parte del fútbol", finalizó.

Hohberg sobre su llegada a Boys

"Boys no viene en los mejores años, pero creo que se están empezando a hacer mejor las cosas. Hay una Administración que está queriendo poner un poco más de orden y se está notando en los jugadores que han llegado", señaló Hohberg que cree que Sport Boys tendrá una mejor campaña en la Liga1 temporada 2025.