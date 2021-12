Cuto Guadalupe | Fuente: Instagram

En los últimos días, Luis 'Cuto' Guadalupe generó gran preocupación entre sus seguidores al dar a conocer que se encontraba internado en una clínica local. Sin embargo, este sádado el exfutbolista hizo una publicación dando a conocer su estado actual de salud.

"Quiero contarles que el día de ayer me operaron, gracias a Dios todo salió bien, gracias a ustedes, a sus oraciones, preocupaciones, las disculpas del caso a los que no he podido contestarles, sé que mucha gente me ha escrito a mi telefono, a Instagram a todas mis redes, pero quiero decirles que Cuto está más fuerte que nunca, siempre manteniendo la fe porque la fe es lo mas lindo de la vida", dijo el 'Cuto' a través de un video publciado vía Instagram.

En la misma línea, el ex Universitario de Deportes y Juan Aurich agregó: "A esos que me están dando por muerto les mando muchos saludos, no estaba muerto, andaba de parranda. Estoy como cañón, bendiciones para todos. La contienda va empezar", indicó.

Asimismo, el exfutbolista de 45 años aprovechó hacia el final del video para cantar hacia sus seguidores y les envió un afectuoso saludo.