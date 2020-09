Luis Suárez anotó 198 goles durante su etapa en Barcelona | Fuente: Atlético de Madrid

Luis Suárez comienza una nueva etapa en su carrera con el Atlético de Madrid tras ponerle punto final a su paso en Barcelona. El ahora ‘colchonero’ reveló qué le llevó a firmar por el cojunto español, en el que señaló se adaptará a su reconocido estilo de juego.

"Un jugador no puede cambiar la filosofía y la forma de jugar de un equipo, tiene que adaptarse a la dinámica y el entusiasmo del equipo. Del Ajax al Liverpool pasé a jugar totalmente diferente, del Liverpool al Barcelona, igual. Me deja tranquilo que en los equipos en los que he estado me he adaptado de la mejor manera posible, y esperemos que esta no sea la excepción", manifestó.

Para el uruguayo, la historia del ‘Atleti’, la figura de Diego Simeone y su relevancia en LaLiga aparecieron como los motivos para aceptar su propuesta.

"La motivación de venir a un grande de España siempre te ayuda a tomar ese tipo de decisiones, y el Atlético es un grande de España. Tiene un grandísimo equipo con grandísimos jugadores, competitivo para pelear LaLiga. La afición y el entrenador que tiene motivan muchísimo", apuntó.

"Me motivaron las ganas del Atlético de Madrid de que yo estuviese. Es un club que veía desde fuera y motivaba por la forma de competir y la intensidad que tiene en los partidos. Eso te da ganas de ver qué se siente. Eso fue un granito más a la conversación que pude tener con el entrenador y con la gente del Atlético", agregó.

Luis Suárez contó que antes de decirse por firmar con los ‘colcheneros’ conversó con el ‘Cholo’ Simeone, en un diálogo clave para despejar toda duda sobre su futuro.

"La conversación con el entrenador siempre es un plus para querer venir a un equipo como el Atlético. Te motiva la forma en que te habla, es una convicción más para tomar esa decisión. Él sabía que yo tenía muchísimas ganas de venir acá", subrayó.