Matías Di Benedetto tras la derrota de Universitario ante UTC: "Ahora a recuperar y pensar en lo que viene"

Universitario de Deportes la pasó mal en Cajamarca y cayó 1-0 ante UTC, despidiéndose -prácticamente- de sus chances de consagrarse ganador del Torneo Apertura.

Al final del encuentro, el central Matías Di Benedetto indicó que el encuentro fue muy difícil debido a múltiples factores, pero ahora solo deben recuperarse y pensar "en lo que viene"

"Partido difícil, una cancha difícil, un césped donde no estamos acostumbrados a jugar, está muy rápida. Creo que se notó el tema de los controles, no podíamos controlar bien. Se nos complicó mucho, no pudimos hacer nuestro juego, sumado a la altura. Fue una temporada difícil, no la pudimos sacar adelante. Ahora a recuperar y pensar en lo que viene", indicó el futbolista argentino.

"Nosotros nunca nos pusimos un objetivo a corto plazo, sino que vamos partido a partido, y este era el partido que teníamos que jugar, no pudimos sacarlo adelante, ahora vamos a pensar en lo que viene", complementó el defensa.

Por otro lado, al ser consultado sobre la expulsión de Williams Riveros, afirmó que la decisión es a criterio del árbitro, pero no le pareció que la primera amarilla fuera justa.

"A veces, nosotros lo matamos a los árbitros. Creo que la primera no es amarilla, porque es un choque normal, la puede considerar como falta. Pero la segunda se vio un poco mal y queda al criterio del árbitro. Tenemos chicos que lo hacen muy bien cuando les toca, así que seguiremos para lo que viene", dijo Di Benedetto.

"Queremos lograr cosas importantes en el club"

Al ser consultado sobre las posibilidades de lograr el título a fin de temporada, el futbolista aseguró que desea lograr "cosas importantes", y para ello debe sumar en "todos los partidos".

"Nosotros tenemos muchas ganas de lograr algo importante en el club. Sabemos que estamos en una gran institución. Me tocó llegar este año y sé lo que es Universitario. Nosotros tenemos el mismo objetivo, pero es importante sumar en todos los partidos. Hoy era una cancha difícil, no lo pudimos hacer", enfatizó Di Benedetto.

