Técnico de Alianza Lima no hace caso a las críticas: "Lo de afuera no me afecta en lo más mínimo"

Alianza Lima logró una victoria importantísima ante Carlos Mannucci de cara a su lucha por el Torneo Clausura. Pero, a pesar de estar segundo en la tabla de posiciones, a solo dos unidades del líder Melgar, un sector de la hinchada no está conforme con el juego mostrado por el equipo.

Ante ello, Mauricio Larriera, técnico del cuadro de La Victoria, indicó que “no le afecta en lo más mínimo” las críticas.

“En el tema de las críticas, no tengo idea, no me llegan. Trato de estar fuera de eso, porque estoy muy satisfecho con el día a día”, indicó en un primer instante el estratega uruguayo.

"Estamos bien blindados, ya sea en Lurín o en Matute. Todo lo de afuera no me afecta en lo más mínimo. Sí, trato de analizar todo después de los partidos, durante la semana... lo de afuera, para mí, no tiene mucha validez, porque estamos todos los días con ellos (jugadores)", complementó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

"Este equipo tiene corazón"

Luego, al ser consultado sobre cuáles son las virtudes de Alianza Lima, indicó que el equipo tiene corazón y temperamento, y que gracias a ello lograron darle vuelta al marcador a Carlos Mannucci.

"Hay un aspecto muy importante que es el corazón. El equipo tiene carácter y temperamento para darle vuelta al resultado, como se dio hoy, y ante la falta de cierta precisión en el funcionamiento, encontramos otras características", afirmó Larriera.

"Nos da tranquilidad el resultado, porque le dimos vuelta al resultado, con un rival complicadísimo. Estuvimos bastante inconexos hasta después del gol. En esta recta final hay que ganar y esperar", finalizó.

Alianza Lima recibirá la próxima fecha a Melgar. Luego, visitará a Deportivo Binacional, después recibirá a ADT y en la última fecha visitará a Deportivo Garcilaso.

Nuestros Pódcast

EP19 | La Antigua Posada Ram: la más macabra del Reino Unido

Casas embrujadas hay muchas, pero pocas han sido construidas sobre terrenos malditos. Estos son lugares que muchas personas visitan, a sabiendas o no, pero que al salir, tienen una muy buena historia que contar. Hoy, en Lugares misteriosos, conoceremos la historia y leyendas de la posada Ancient Ram, que se dice es la más embrujada del Reino Unido.