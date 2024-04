No es Alianza Lima: Carlos Zambrano reveló el equipo en el que quiere retirarse

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima en 2023 y así cumplió uno de los sueños que se trazó en su carrera. Hoy en día es uno de los mejores jugadores en el equipo blanquiazul, en donde aún lucha por ganar el Torneo Apertura a pesar de la derrota ante Melgar en Arequipa.

En una pausa de sus entrenamientos con Alianza Lima, el 'León' Zambrano dialogó con su amigo y excompañero en la Selección Peruana, Jefferson Farfán. Una de los temas que tocó fue el equipo en el cual le gustaría retirarse.

Ante todo pronóstico, el defensa de 34 años dijo que Cantolao es el equipo elegido para decir adiós al fútbol. "No me gusta quedar bien con la gente, soy muy claro, y si les gusta bien, sino no. Siempre quise jugar en Alianza, soy hincha desde pequeñito de Alianza, pero siempre soñé con retirarme en el Cantolao, es algo que me falta".

Zambrano, quien hizo las divisiones menores en Cantolao previo a su salida al Schalke 04, agregó que "Cantolao está en segunda ahora, Dios quiera que suba, y se me pone más fácil, jugar en primera y retirarme. No me cuesta nada ir a segunda y retirarme ahí, pero no lo hago porque no quiera, pero los campos... No quiero imaginar que si en primera los campos e infraestructura de algunos equipos son malos, no quiero imginar en segunda. No me merezco esto".

Sus contactos con Cantolao

Zambrano espera que Cantolao asciende a la Primera División del fútbol peruano. "Espero que suba Cantolao y si se mantiene, retirarme ahí. Tengo un buen contacto con el presidente y si Dios quiere retirararme ahí", culminó.

Clubes de Carlos Zambrano:

Schalke 04 (Alemania) St. Pauli (Alemania) Eintracht Frankfurt (Alemania) Rubin Kazan (Rusia) Dinamo Kiev (Ucrania) PAOL Salonica (Grecia) Basilea (Suiza) Boca Juniors (Argentina)