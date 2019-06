Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de incoporar al volante colombiano Donald Millán, quien recientemente ganó el Torneo Apertura con Deportivo Binacional.

"No he pedido a Donald Millán, lo descarto. Y tampoco he pedido a ningún refuerzo. Sería una falta de respeto recién llegar, no ver un partido y pedir a un jugador sin antes ver a los míos", dijo el técnico uruguayo de 53 años.

Pablo Bengoechea vive ahora su segunda temporada en Alianza Lima, ya que antes logró el título nacional en la temporada 2017 y el subcampeonato en el 2018.