Gregorio Pérez se refirió a la renuncia de Pablo Bengoechea a Alianza Lima tras jugarse el clásico de la Liga 1 Movistar. | Fuente: Alianza Lima / Universitario de Deportes

Esta tarde se jugó el primer clásico del año entre Universitario de Deportes y Alianza Lima donde los 'cremas' se impusieron por 2-0 sobre la visita; sin embargo, uno de los hechos más resaltantes ocurrió luego del partido.

Al terminarse el cotejo, Pablo Bengoechea dio a conocer su renuncia como entrenador del club 'íntimo'. Al respecto, Gregorio Pérez, director técnico de la tienda contraria, lamentó el hecho.

"Yo viví con tristeza cuando me tocó dejar un club o me dijeron que lo deje. Lo lamento no solo porque Pablo y Oscar (Aguirregaray) sean mis amigos, sino cuando cualquier colega tiene la mala suerte de no continuar en su trabajo"

Asimismo, agregó que no cuestiona el profesionalismo de Bengoechea y su comando técnico: "La capacidad de ellos no me cabe la menor duda, sé que en cualquier momento van a volver a dirigir acá o en otro país"

De otro lado, mencionó la relación cercana que tiene con el, hasta hoy, entrenador de Alianza Lima: "Es como un hermano y me da pena que haya pasado lo que me manifiestan. Me pone triste la situación", finalizó.