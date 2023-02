Pablo Lavallén dirige su segunda campaña en Melgar. | Fuente: FBC Melgar

El pasado 13 de febrero, en el Estadio Monumental de la UNSA, el Melgar que dirige Pablo Lavallén cayó 0-2 a manos de Municipal en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1 Betsson.

Según el informe del árbitro Michael Espinoza, el entrenador Pablo Lavallén agredió al juez asistente Abraham Loayza con una serie de golpes y por ello se le dio una sanción de seis fechas. Henry Gambetta, jefe de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), conversó este miércoles con Fútbol como cancha de RPP Noticias y respondió por este hecho.

"El informe que nos remite el árbitro consigna una situación al minuto 18 en donde el técnico de Melgar le aplica tres golpes con el puño en la parte baja de la espalda al asistente, en un momento de desesperación", indicó sobre Lavallén.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Pablo Lavallén y una dura sanción en la Liga 1

Pablo Lavallén tiene pasado en Colón de Santa Fe. | Fuente: Twitter

Por último, dio cuenta que en la CONAR hay confianza de lo que menciona Espinoza en su acta en el duelo del 'León del Sur' en condición de local.

"Este tipo de situaciones no las vamos a permitir. Lamentablemente no hay imagen que refuerce ese informe, pero confiamos en lo que dicen los árbitros", sostuvo.

Hay que tener en cuenta que el encuentro de Melgar frente a la 'Academia' no fue televisado debido a la controversia entre el Consorcio Fútbol Perú y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Posteriormente, fue el mismo Pablo Lavallén el que habló con Fútbol como cancha para dar sus descargos en relación a la sanción que se le aplicó tras el informede Espinoza.

La palabra de Lavallén en Melgar

"La verdad que es lo que más me llamó la atención porque Pablo Magnin tuvo que salir de la cancha porque tenía unas pulseras. Salió de la cancha como cinco minutos y le dije al línea que lo deje entrar. Estábamos con un jugador menos. No hacía caso. La jugada estaba del otro lado y eso fue toda la charla", indicó.

En tanto, añadió que Espinoza lo expulsó. "Me explicó la situación de mi jugador y se fue. Le dije 'por qué me expulsaba'. Vuelvo con el línea Abraham porque en ningún momento lo insulté ni verbalmente. Me dijo que había formas y formas de reclamar. Eso fue todo. Cuando fue el informe quedé sorprendido", sostuvo el DT del club 'characato'.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "demencia frontotemporal"?

La familia del actor anunció en un comunicado que padece demencia frontotemporal. Aunque es una dura noticia, tener un diagnóstico claro sobre su situación relaja a los seres queridos de Willis. El Dr. Elmer Huerta, especialista en oncología y salud pública, explica los detalles de la enfermedad que padece la estrella de Hollywood.