Paolo Guerrero no va más en el Inter de Porto Alegre y su futuro es una incertidumbre. Tras ello, su nombre volvió a ser relacionado a una posible vueltal equipo de sus amores, Alianza Lima, club donde se reencontraría con su "hermano", Jefferson Farfán.

Sin embargo, al parecer el sueño de los hinchas blanquiazules no se cumpliría debido a las afirmaciones de Julio 'Coyote' Rivera, quien asegura que su hermano no volverá a jugar en el fútbol peruano.

"Acá pueden decir muchas cosas porque es hincha de Alianza, pero en sus planes no está venir al Perú. Él quiere hacer todavía su carrera en el exterior, eso lo que hablamos mucho antes de la pandemia", señaló Rivera a Radio Unión.



"Todavía no está en sus planes venir al Perú a jugar, no lo he escuchado en ningún momento hablar de eso. No creo, conociéndole, no creo", agregó el goleador histórico de la Selección Peruana.

Guerrero se encuentra en Alemania para iniciar un tratamiento físico para recuperarse de la rodilla.

Guerrero, jugador libre

Guerrero, que tenía contrato hasta finales de este año con el Inter, pone fin de esta forma a su trayectoria en el equipo 'colorado', con el que jugó 72 partidos y marcó 32 goles.

Guerrero arrastra dolores en la rodilla derecha desde el año pasado, cuando fue operado por una rotura del ligamento cruzado, lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego por siete meses.





