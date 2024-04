Paolo Guerrero preocupado por lesión de Yoshimar Yotún: "Esperemos que no sea nada grave"

La preocupación se instaló en el Mansiche de Trujillo. Durante el encuentro entre César Vallejo vs. Sporting Cristal por la Liga 1 Te Apuesto 2024, Yoshimar Yotún -capitán celeste- tuvo que ser traslado a una clínica de la ciudad por una lesión en su rodilla izquierda.

Uno de los futbolistas más preocupados por la situación del volante de la Selección Peruana fue Paolo Guerrero. En declaraciones a la prensa, el 'Depredador' se mostró intranquilo por el estado de 'Yoshi'. Además, indicó que estuvo hablando con él para conocer su estado.

"Espero que no tenga nada. Me dijeron que era la rodilla. Acabo de hablar con él por mensaje, está a punto de hacerse una resonancia. Me dijo que vaya al hotel porque había mucha gente. Esperemos que no sea nada grave", indicó en un primer momento.

"Lo único que quiero es saber cómo está y esperemos que en la resonancia no salga nada grave. Es un compañero, tengo un cariño grande por Yoshi, es un compañero de selección, es un gran jugador, baluarte de la selección para lo que viene, entonces es una preocupación grande", complementó.

Paolo Guerrero confirma nueva lesión

Por otro lado, al ser consultado sobre la razón de su salida del campo de juego al final del primer tiempo, confirmó que volvió a sentir molestias en la zona donde estaba lesionado, pero se mostró satisfecho de jugar el partido y quedarse con los tres puntos.

"Me recrudeció la lesión, quería estar para este partido y pude estar. Contento con el triunfo. Necesitábamos los tres puntos. Contento por la victoria, pero un poco triste por la lesión de Yoshi y esperemos que no sea nada grave", finalizó Paolo.

En tanto, Guillermo Salas, técnico de César Vallejo, aseguró que la victoria se debe a los jugadores y se encuentra satisfecho con el plantel que tiene.

"Esto es mérito de los jugadores, se están matando en el día a día y hoy lo demostraron. Sufrimos, es difícil remontarle al puntero y después hemos mantenido el partido, tuvimos un poco de suerte al final, pero estoy contento por el plantel", dijo en conferencia.

