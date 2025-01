Paolo Guerrero sobre un posible partido de despedida de la Selección Peruana: "No soy nadie para pedir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero, junto a Carlos Zambrano, presentó la camiseta de Alianza Lima de la temporada 2025. Tras el evento, el delantero de 41 años se reencontró con la prensa y no pudo ocultar su emoción cuando se le consultó sobre su paso por la Selección Peruana.

El exjugador de Hamburgo de Alemania consideró como "lindo" e "increíble" el video que la Selección Peruana le dedicó por su trayectoria con la bicolor tras dos décadas.

"Te conmueve, te deja muy emotivo. Prefiero no ver mucho el video que me hizo la selección porque me llena de tristeza", señaló el '9', que también agradeció a sus compañeros por las muestras de cariño.



A continuación, Guerrero indicó que se enfocará para poder festejar con Alianza a fines de temporada. "Este año va a ser muy importante para mí y espero celebrar a final del año", apuntó el goleador histórico de la bicolor, que apuntó que ante Argentina fue "probablemente" el último partido a nivel de selección.

¿Homenaje de Selección Peruana?

Paolo Guerrero se refirió también sobre un posible partido de despedida de la Selección Peruana, que el 20 de marzo enfrentará a Bolivia, en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias Sudamericanas.

"Yo no soy nadie para pedir o decir. Hoy por hoy estoy enfocado en mi preparación, darle lo mejor a la hinchada de Alianza. Sería lindo y muy emotivo también", culminó.

