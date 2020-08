Sigue la fecha 9 del Apertura por la Liga 1 | Fuente: Liga Profesional de Fútbol

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cantolao vs. Universitario por la segunda fecha de la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, Liga 1, Liga MX, y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, lunes 31 de agosto de 2020: horario y guía de canales





Torneo Apertura - Paraguay

3:30 p.m. Luqueño vs. Sportivo San Lorenzo

6:00 p.m. Sol de América vs. Libertad

Liga 1 - Perú

11:00 am. Cienciano vs. Universitario de Deportes - Gol Perú

1:15 p.m. Cantolao vs. Sporting Cristal - Gol Perú

3:30 p.m. Alianza Universidad vs. Municipal - DirecTV

3:30 p.m. César Vallejo vs. Sport Huancayo - Gol Perú

6:00 p.m. Sport Boys vs. Melgar - Gol Perú



MLS

7:00 p.m. Toronto vs. Montreal Impact

Liga MX

9:05 p.m. León vs. Atlas