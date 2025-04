Paulo Autuori cuenta a RPP sus planes en el Apertura con Sporting Cristal: "La prioridad es una remontada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Contento con su regreso. Paulo Autuori, técnico de Sporting Cristal, dijo sentirse orgulloso de estar en el equipo Celeste. En conversación con Fútbol como cancha de RPP, el brasileño aseguró que, por razones propias, no trabaja como entrenador en Brasil, pero sí lo puede hacer en otro país.

"Para mí es un orgullo poder estar involucrado con esta institución. Estoy acá porque he elegido venir", indicó en un primer momento.

"Tenía otras situaciones en Brasil. Por razones propias, mías, no trabajo más como entrenador porque no hay tiempo para entrenar (...) Entonces, para mí, es importante entrenar en la cancha para un partido, saber que hubo tiempo para preparar el equipo, y en Brasil es imposible. Pero, afuera, soy entrenador y me encanta serlo", complementó.

Luego, enfatizó que eligió regresar a Perú porque cree en el proyecto y el capital humano que tiene el club.

"Si he elegido venir acá es porque creo en el proyecto, y cuando se habla de proyecto, se habla de ideas y de personas, y creo que tenemos muy buenos profesionales. No estoy hablando de jugadores. Me quedé muy contento de poder juntarme con todos los empleados y decirle la importancia que tienen para todo proceso", dijo.

Paulo Autuori sobre la decisión de llegar a Sporting Cristal | Fuente: RPP

Lo que espera en Sporting Cristal

Por otro lado, indicó que, por experiencia, aún tiene posibilidades de remontar la situación en el Torneo Apertura. Pero, si no puede, encontrar una respuesta rápida.

"Por experiencia, todavía hay una posibilidad para una remontada (…) Va a ser complicado sacar la diferencia, pero nosotros no lo controlamos. Lo que yo quiero es una respuesta rápida", indicó en un primer momento.

"La prioridad es una remontada en el Apertura. Y si logramos para pelear el título, excelente (…) Yo quiero que el equipo dé pasos sólidos para que no haya retroceso", finalizó.

Paulo Autuori y su objetivo en Sporting Cristal | Fuente: RPP