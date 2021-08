Álvaro Pereira | Fuente: Selección de Uruguay

Este jueves Perú se medirá ante Uruguay por la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, por su parte, Álvaro 'Palito' Pereira, actual futbolista de Estudiantes de Mérida y ex mundialista con Uruguay, se refirió a este importante encuentro.

"Siempre los partidos contra Perú fueron duros, los dos equipos se proponen los tres puntos. Hay un recambio generacional en Uruguay hace dos o tres años, esta vez no tiene algunas figuras. Perú continúa mejorando y tiene que repuntar en Eliminatorias si quiere volver al Mundial", recordó 'Palito' Pereira en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a lo personal, Álvaro Pereira, de 35 años, fue consultado sobre la posibilidad de que pueda migrar al fútbol peruano: "No descartaría llegar al fútbol peruano, obviamente se tendrían que dar las condiciones. No me muero por jugar en el fútbol peruano, pero si hay acercamiento e interés, yo contento. Siempre miré con buenos ojos ese mercado".

Piezas importantes en Perú vs. Uruguay:

Asimismo, 'Palito' Pereira también fue habló sobre qué jugadores podrían resultarle más peligroso al cuadro 'charrúa': "En la Copa América hubo muchos destacados en Perú como Christian Cueva, André Carrillo o Gianluca Lapadula. Perú ha ido de menos a más y demostró que no ha sido individualista, sino colectivo", precisó.

