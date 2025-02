Liga1 Te Apuesto 2025: programación de los árbitros para la fecha 2 del Torneo Apertura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todo listo. Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, dio a conocer la programación de los árbitros para la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

De acuerdo con la lista publicada por la autoridad en su cuenta de X, Pablo Pérez dirigirá el UTC vs Binacional, mientras que Jordi Espinoza será el encargado de llevar justicia en el Cusco FC vs Melgar.

Por otro lado, Víctor Cori será el árbitro del partido entre ADT vs Atlético Grau, Kevin Ortega estará en el cotejo entre Alianza Atlético vs Alianza Lima, y Bruno Pérez dirigirá el Universitario vs Cienciano.

Por último, Daniel Ureta será el encargado del encuentro entre Sporting Cristal vs Sport Boys, Micke Palomino del Juan Pablo II vs Sport Huancayo, César García de Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos y Robin Segura del Ayacucho FC vs Alianza Universidad.

Programación de árbitros para la fecha 2 del Torneo Apertura 2025

Viernes 14 de febrero

3:00 p.m. | UTC vs. Binacional - Pablo López

5:30 p.m. | Cusco FC vs. Melgar - Jordi Espinoza

Sábado 15 de febrero

1:00 p.m. | ADT vs. Atlético Grau - Víctor Cori

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Lima - Kevin Ortega

7:30 p.m. | Universitario vs. Cienciano - Bruno Pérez

Domingo 16 de febrero

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Sport Boys - Daniel Ureta

1:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Sport Huancayo - Micke Palomino

3:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos - César García

Lunes 17 de febrero

3:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Alianza Universidad - Robin Segura