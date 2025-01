¿Quién es Rafael Guzmán, el joven futbolista de 16 años que debutó como titular en Universitario ante Junior por la Serie Colombia 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes disputó su primer encuentro amistoso de la temporada ante Junior de Barranquilla por la Serie Colombia 2025.

Una de las grandes novedades del equipo dirigido por Fabián Bustos fue la inclusión de Rafael Guzmán, futbolista de apenas 16 años que es considerado como la principal carta defensiva del cuadro merengue para el futuro.

¿De dónde salió el joven de la categoría 2008? ¿Tiene experiencia en Selección Peruana? Aquí te respondemos estas y otras preguntas.

Manuel Barreto habló sobre Rafael Guzmán, la nueva joya de Universitario. | Fuente: RPP

Selección Peruana y experiencia en el exterior

Rafael Guzmán, apenas con 16 años, se hizo un nombre en el cuadro de la reserva de Universitario. Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser invitado a la pretemporada, donde su buen trabajo llamó la atención de Fabián Bustos, quien lo tendrá en el plantel para el presente año.

De hecho, el propio Manuel Barreto confirmó -en entrevista en exclusiva con Fútbol como cancha- que el joven futbolista será considerado por el técnico argentino, por lo que no se unirá otro jugador en ese sector del campo.

"En la defensa está Rafa. Él será parte del plantel. Tiene 16 años. Va a ser parte del equipo de Primera División y ahorita está para competir", dijo el director deportivo del cuadro Crema.

Pero esta oportunidad no viene gratis. Guzmán ha destacado en la Sub 15, Sub 16 y Sub 17 de la Selección Peruana. De hecho, ha sido capitán de la Bicolor en la Sub 15 que se realizó en el 2024.

Sus buenas actuaciones en las divisiones menores lo llevaron a Europa. Precisamente, realizó una pasantía en el febrero del 2024 en el Real Betis de España.