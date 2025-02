¿Raúl Ruidíaz jugará en Sport Boys? Lo que se sabe sobre su posible llegada al equipo rosado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El nombre de Raúl Ruidíaz está vinculado al de Universitario de Deportes. Por su hinchaje, goles, títulos y trascendencia. El delantero expresó su deseo públicamente de vestir nuevamente la camiseta de la ‘U’ para esta temporada, mientras que el club intentó ficharlo en los últimos meses sin éxito. En la actualidad sus caminos están separados, sin embargo, aparece otro club nacional como posible destino para el futbolista: Sport Boys.

En las últimas horas se produjo un ofrecimiento a la administración de Sport Boys por parte de Caja Rosada, un grupo inversor con personas ligadas al elenco chalaco (no pertenecen directamente al club), sobre la posibilidad de que Raúl Ruidíaz se incorpore a la ‘Misilera’ por el 2025.

Este grupo plantea a Sport Boys el escenario de que pueden financiar el fichaje de Ruidíaz en un periodo de préstamo mediante convenios comerciales. RPP pudo conocer que en el club han analizado la propuesta, aunque la figura no es una que convenza totalmente a la administración.

¿Ruidíaz llegará a Sport Boys?

Si bien se ha dado este ofrecimiento desde Caja Rosada para la institución del Callao, Sport Boys no ha realizado de momento ninguna oferta formal a Raúl Ruidíaz para su incorporación, pero existe el detalle para tener en cuenta de que el jugador quiere seguir con su carrera profesional en el Perú.

En diversas entrevistas, Ruidíaz manifestó que entendiendo que el deseo de su vuelta a Universitario no se concretará, manejaba ofertas del extranjero, no obstante, el delantero de 34 años tiene la pretensión de quedarse en el país, principalmente en Lima donde reside su familia.

Raúl Ruidíaz ha jugado en el fútbol peruano por Universitario de Deportes (campeón en 2009 y 2013) y FBC Melgar, cuadro que no lo contactó hasta el momento. Sporting Cristal no ha considerado su fichaje y el atacante no tiene en mente llegar a Alianza Lima en caso existiese un interés por parte del conjunto blanquiazul. Así, se muestra un panorama que podría resultar favorable para Sport Boys.

¿Universitario reactiva interés por Ruidíaz?

El libro de pases en la Liga1 Te Apuesto está abierto durante su primer periodo hasta el 25 de febrero y otros elencos, además de los mencionados anteriormente, han mostrado interés por Ruidíaz a partir de conocerse la intención del futbolista de mantenerse en Perú.

Para Universitario, el caso de Raúl Ruidíaz es tema cerrado. Los cremas se han reforzado con el centrodelantero argentino Diego Churín y solo vio salir de su ataque del año pasado a Christopher Olivares.