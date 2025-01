Raúl Ruidíaz reveló los detalles de su frustrado regreso a Universitario: "Dejé pasar opciones en la MLS"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Raúl Ruidíaz se encuentra en condición de agente libre, tras terminar el año pasado su contrato con el Seattle Sounders. El delantero ha sido constantemente relacionado a Universitario de Deportes, club en el que se formó y logró ser campeón nacional. La ‘Pulga’ confirmó que llegó a estar en conversaciones con los cremas.

“Hubo un acercamiento o una negociación en diciembre, donde en realidad yo dejé pasar dos opciones fijas en MLS por agarrar esta opción, pero no llegamos a un acuerdo. El año del centenario que yo pedí mi renuncia a Seattle -que no se dio- esa negociación sí fue formal, pero no tenía el contrato, era toda de palabra. Ya teníamos un acuerdo, incluso hablé con Fabián Bustos, pero el club no me dejó salir, quería que acabara mi contrato”, dijo en entrevista a L1MAX.

Raúl Ruidíaz no llega a Universitario

Raúl Ruidíaz, de 34 años, detalló que no hubo un acuerdo en montos económicos durante las negociaciones con Universitario.

“Si hace tres meses hubo un número y pasaron tres meses, números arriba y abajo… es parte de una negociación ir al punto medio. Siento yo que el equipo que te quiere siempre va a buscar la forma”, mencionó.

El atacante contó que el diálogo con la institución merengue se cortó en la quincena de diciembre pasado.

“Sí, fue terminada, es lo que me expresaron. Desde ahí no se levantó el teléfono y ya está. Ahora yo tengo que ver mis opciones, sea en Perú o en el extranjero, que hay un par de cosas, pero quiero tomar la mejor opción nada más”, añadió.

Raúl Ruidíaz, campeón con la ‘U’ en los años 2009 y 2013, además de estar en el ‘top 10’ de los goleadores históricos del club, expresó su deseo para que Universitario obtenga el tricampeonato de la Liga1 en la actual temporada.

“No vamos a hacer un drama, yo soy un tipo cero drama. No se llegó y ya está, pasa muchas veces. Como hincha, que les vaya superbién, nada más, todos los años he estado siguiendo y el 2024 fue una locura lo que se vivió. Que sigan de la misma manera y puedan conseguir en el tricampeonato, que ganen todo lo del año”, dijo.

¿En qué equipo jugará Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz no descartó jugar por otro club que no sea Universitario en el fútbol peruano; no obstante, precisó que evalúa ofertas para seguir con su carrera fuera del país.

“Tengo que ver la mejor opción. Si ya está, se llevó una negociación y dijeron que no, ¿qué puedo hacer? Yo soy profesional, tengo que trabajar, voy a agarrar la mejor opción. ¿México? Hay posibilidades, pero vamos a esperar, estamos esperando. No me apresuro”, finalizó.