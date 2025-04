Se pone a punto en Atlético Grau: Raúl Ruidíaz ya entrena como jugador albo para la Liga1 Te Apuesto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se pone a punto. Raúl Ruidíaz vive sus primeras horas como nuevo jugador del Atlético Grau de Piura para lo que resta de la temporada 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

El último jueves fue anunciado y por la tarde del mismo día arribó al norte del país. Ahora, desde este viernes, Raúl Ruidíaz entrena con sus nuevos compañeros en el Atlético Grau, su tercer club en la primera división nacional a lo largo de su carrera como futbolista profesional.

Fue por medio de sus redes sociales que el conjunto albo destacó los trabajos de Ruidíaz, quien firmó contrato como agente libre luego de su pasado en el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS).

Ruidíaz se pone la camiseta del Grau

"¡Ya entrena con nosotros! Raúl Ruidíaz, llegó a Piura y realizó su primer entrenamiento con el plantel albo", indicó este conjunto en X, por ejemplo.

De esta manera, el popular 'Pulga' se pone a punto y alista su debut en el cuadro piurano en la liga peruana de élite.

Si bien es cierto que el Atlético Grau tiene el partido de este sábado contra Cienciano por la séptima fecha del Torneo Apertura 2025, Raúl Ruidíaz no será parte del mismo en el equipo que dirige Ángel Comizzo.

Resulta que su transfer aún se mantiene en espera, por lo que no está habilitado -de momento- para jugar en esta temporada de la Liga1 Te Apuesto.

La palabra de Raúl Ruidíaz

"No he dejado de entrenar, pero igual tengo que ponerme en orden con el profesor. Ahora estoy enfocado en lo que es el Grau y darle muchas alegrías. Muchos hinchas me han escrito. Vamos paso a paso", dijo Raúl Ruidíaz a su llegada a Piura.

Además, agregó que "después de 13 años me vuelvo a encontrar con Ángel (Comizzo). La verdad es que estoy muy feliz. Tengo amistad con él y hay varios excompañeros en el club".

