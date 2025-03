Raúl Ruidíaz ironizó sobre su frustrado regreso: "En Universitario están acostumbrados a no llamarme"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Raúl Ruidíaz volvió a referirse sobre el frustrado regreso a Universitario de Deportes. En entrevista con el exfutbolista Luis Guadalupe, señaló que estaba dispuesto a jugar por el cuadro crema tras su salida del Seattle Sounders, aunque sus planes se trastocaron, ya que no logró una respuesta positiva desde el bicampeón de la Liga1.

El atacante nacional de 34 años, señaló con una mezcla de ironía y decepción, que "en la 'U' están acostumbrados a no llamarme" en clara referencia a su no llegada al plantel que dirige el argentino Fabián Bustos.

Esta no es la primera vez que Ruidíaz pasa por el dilema de no poder vestir la camiseta del club de sus amores. Y es que recordó que vivió un similar momento tras su salida del Coritiba de Brasil en 2013.

“Acabó el campeonato y me voy para Brasil. Yo esperaba a la ‘U’ y no me llamaban. Fui a Brasil, me debían plata; les dije: ‘no me den nada, pero denme mi carta y no pasa nada’. Ahí aviso a la ‘U’ que soy jugador libre, pero no me llamaba nadie; del club no me llamaba nadie. Están acostumbrados a no llamarme; desde ahí agarraron esa costumbre”, dijo entre risas.

Actualmente, Ruidíaz sonó como posible refuerzo en Sporting Cristal y Sport Boys, pero inesperadamente está a un paso de jugar en Ayacucho FC.

