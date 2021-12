Reimond Manco recordó su paso por Qatar sin jugar: "Fue el mejor año de mi vida" | Fuente: Al-Wakrah

Era la temporada 2012 y, con 21 años, Reimond Manco llegaba a las filas del León de Huánuco, el sexto club de su carrera tras ser cedido a préstamo por Juan Aurich, elenco dueño de su pase. No obstante, durante el transcurso de la campaña llegó una oferta desde Qatar por el ‘exjotita’, quien no dudó en aceptarla.

Aurich y Reimond Manco se sintieron a gusto por la propuesta enviada por Al-Wakrah, conjunto qatarí que fichó al mediocampista por cuatro temporadas. En el que fue el contrato más grande (económicamente) de la carrera del jugador, particularmente no jugó un solo minuto.

Reimond Manco se incorporó en julio del 2012 a Al-Wakrah, pero aterrizando en el Medio Oriente se encontró con una situación totalmente inesperada.

“Me lleva un entrenador que estaba en la reserva del PSV cuando jugaba allá. Me pide, me compran y voy. Firmé por cuatro años y tenía que regresar en julio. Cuando llego a Qatar habían sacado al entrenador que me pidió y llevan a otro técnico nuevo. Me dijo ‘Hay cupo de extranjeros, pero he visto tus videos y me gusta como juegas. Habla con mi representante que te tiene algo que decir’. 60-40 me dijeron. Dije no le voy a dejar ni un dólar, me contestaron que no harían jugar y no me interesó, yo tenía contrato. Me hicieron trotar por fuera casi todo un año”, recordó Manco en el programa de YouTube 'La Lengua'.

Tras no ser inscrito por Al-Wakrah para disputar la liga de Qatar, Reimond Manco volvió a jugar al fútbol en marzo de 2013, cuando fue cedido a préstamo a UTC. El exintegrante de la Selección Peruana estuvo cerca de un año sin tener competencia oficial.

“Fue el mejor año de mi vida, personalmente, pero futbolísticamente no, estaba aburrido”, señaló.

“El fútbol se ha vuelto mucho negocio, nos miran a los jugadores como objeto”, añadió Reimond Manco, quien luego de su paso por Qatar tuvo su última experiencia en el extranjero con el Zamora de Venezuela.

Reimond Manco disputó la temporada 2021 de la Liga 1 en Alianza Universidad | Fuente: Liga 1





