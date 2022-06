Christofer Gonzales tiene contrato con Sporting Cristal hasta fin de año. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, brindó hoy una conferencia de prensa en la que tocó diversos puntos sobre el primer equipo, sin embargo, lo más resaltante fue su respuesta cuando le consultaron sobre Christofer Gonzales, quien interesa a Banfield de Argentina.

"Lo que me ha dicho la directiva es que no hay ningún proyecto para que se vaya Christofer. Eso me acaban de decir de primera mano. No hay arreglo con ningún equipo. Él es jugador de Sporting Cristal y jugará el sábado ante Alianza Atlético".

Además, Roberto Mosquera también habló sobre la lesión que contrajo el mediocampista Jesús Castillo en el partido ante Atlético Grau. "No creo que llegue al sábado, se está haciendo todo lo posible. Tiene una lesión en el húmero y le tomará más tiempo recuperarse", dijo el técnico nacional.

Como se sabe Christofer Gonzales es un jugador que interesa a Banfield y desde el cuadro argentino esperan que llegue lo antes posible.