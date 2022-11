Roberto Mosquera reveló que su contrato termina con el campeonato y que no le han hablado de renovación | Fuente: @ClubSCristal

Sporting Cristal quedó fuera de la lucha por el título de la Liga1 Betsson tras caer ante Melgar en el la semifinal de los Play Offs por un marcador global de 4-0. Aunque el técnico Roberto Mosquera considera que la vía para definir a los finalistas es injusta y además solicitó a las autoridades que se implemente de una vez el VAR.

El entrenador peruano también descartó que haya sido un fracaso que Sporting Cristal no haya llegado a la final. "Fracasar es no intentar, y nosotros vamos a seguir intentando. No puede ser un fracaso lo que hizo un equipo (Sporting Cristal) si hemos sido el mejor equipo del acumulado en los últimos 3 años. Merecíamos mejor cosas, bueno", comentó Roberto Mosquera en conferencia de prensa.

Un pedido para los organizadores del torneo. "La definición del título debe ser entre el equipo que obtuvo más puntos en el acumulado y esperar (al rival). El otro cupo debe definirse entre el ganador del Apertura y Clausura. El club que tiene más puntos en el acumulado, más goles anotados y 25 partidos sin perder, debería ir directo a la final", indicó.

Una autocrítica. "Había que campeonar y no lo hicimos. La campaña no ha sido buena", señaló Mosquera.

El DT solicitó que se implemente el VAR "Hay cosas que no deben suceder en finales. El partido pasado (en Arequipa) sin ser uno bueno comienza con un empujón, van a decir que me estoy disculpando, pero pudo quedar 0-0. Las autoridades deben ponerse serias e implementar el VAR porque hay cosas que no pueden ocurrir en finales", dijo.

Roberto Mosquera también reveló que su contrato terminó. "No he tenido ningún acercamiento. Mi contrato termina ahora, lo que quiero es descansar", agregó.





